Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'nin İnternet Hızını Överken İnterneti Koptu ve Yayından Düştü
Türkiye'de ve dünyada bugün önemli internet servisi kesintileri meydana geldi. Google tabanlı birçok servise ulaşılamazken Spotify ve PlayStation da bu furyadan nasibini aldı.
Konuyla ilgili haber yapan NTV'de ise ilginç bir canlı yayın kazası yaşandı. Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'deki internet hızını överken beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.
Türkiye'de birçok kullanıcı internet hızından ve kalitesinden şikayetçi.
Bugün Google merkezli yaşanan kesintiler ise başka sorunları gündeme taşıdı.
Canlı yayın kazası ekrana böyle yansıdı:
