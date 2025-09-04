onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'nin İnternet Hızını Överken İnterneti Koptu ve Yayından Düştü

Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'nin İnternet Hızını Överken İnterneti Koptu ve Yayından Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 12:29

Türkiye'de ve dünyada bugün önemli internet servisi kesintileri meydana geldi. Google tabanlı birçok servise ulaşılamazken Spotify ve PlayStation da bu furyadan nasibini aldı. 

Konuyla ilgili haber yapan NTV'de ise ilginç bir canlı yayın kazası yaşandı. Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'deki internet hızını överken beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de birçok kullanıcı internet hızından ve kalitesinden şikayetçi.

Türkiye'de birçok kullanıcı internet hızından ve kalitesinden şikayetçi.

Yüksek faturalandırılmalara rağmen iyi hizmet alamadığını düşünen internet kullanıcıları 'speedtest' sonuçlarında zaman zaman yüksek rakamlar görülse de bu kaliteyi alamamaktan şikayetçi. 

Birçok hız testinde ise indirme hızındaki düşüklük kullanıcıları adeta isyan ettiriyor.

Bugün Google merkezli yaşanan kesintiler ise başka sorunları gündeme taşıdı.

Bugün Google merkezli yaşanan kesintiler ise başka sorunları gündeme taşıdı.

Google, Gmail, Google Drive, YouTube, Spotify ve PlayStation'a yaklaşık 45 dakika erişilemedi. Global bir sorun olan konu Türkiye'nin de gündemlerinden biri oldu. 

NTV'de de konuya dair uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirildi. 

O uzmanlardan biri de Bilişim Hukukçusu ve Eski Google Türkiye Temsilcisi Avukat Burçak Ünsal'dı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Ünsal, eşi benzeri az rastlanır bir anın başrolü oldu.

Ünsal, Türkiye'nin internet hızını överken 'Türkiye internet hızı bakımından dünyanın en hızlı ülkelerinden biri' açıklaması yaptı. Ancak çok geçmeden Ünsal'ın internetinde yaşanan sorunlar nedeniyle interneti koptu ve yayından düştü.

Canlı yayın kazası ekrana böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
52
5
4
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın