Bilişim Hukukçusu Burçak Ünsal, Türkiye'nin İnternet Hızını Överken İnterneti Koptu ve Yayından Düştü

Google, Gmail, Google Drive, YouTube, Spotify ve PlayStation'a yaklaşık 45 dakika erişilemedi. Global bir sorun olan konu Türkiye'nin de gündemlerinden biri oldu.

NTV'de de konuya dair uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

O uzmanlardan biri de Bilişim Hukukçusu ve Eski Google Türkiye Temsilcisi Avukat Burçak Ünsal'dı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Ünsal, eşi benzeri az rastlanır bir anın başrolü oldu.

Ünsal, Türkiye'nin internet hızını överken 'Türkiye internet hızı bakımından dünyanın en hızlı ülkelerinden biri' açıklaması yaptı. Ancak çok geçmeden Ünsal'ın internetinde yaşanan sorunlar nedeniyle interneti koptu ve yayından düştü.