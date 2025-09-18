Cevizlibağ KYK Yurdunda Kalan Öğrencilerin İhbarları Gündem Oldu

Twitter mahkemeleri kavramını bilmeyenimiz yoktur. Bir durumun gündem olması ve yetkililerin aksiyon alabilmesi için o paylaşımın gündeme gelmesi gerekiyor. İstanbul'un önemli yurtlarından Cevizlibağ KYK'dan ise skandal üstüne skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Bakanlık açıklama yapsa da pek çok öğrencinin yaşadığı dehşet gündemden düşmedi. Ayrıca yurt yönetiminin tavrı da tepkilerin odağında.