Cevizlibağ KYK Yurdunda Kalan Öğrencilerin İhbarları Gündem Oldu
Twitter mahkemeleri kavramını bilmeyenimiz yoktur. Bir durumun gündem olması ve yetkililerin aksiyon alabilmesi için o paylaşımın gündeme gelmesi gerekiyor. İstanbul'un önemli yurtlarından Cevizlibağ KYK'dan ise skandal üstüne skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Bakanlık açıklama yapsa da pek çok öğrencinin yaşadığı dehşet gündemden düşmedi. Ayrıca yurt yönetiminin tavrı da tepkilerin odağında.
İşçilerin notlar yoluyla öğrencileri taciz ettiği ve kilitlerin kırıldığı görüntülendi.
Eşyaların karıştırılması da onlarca kişinin şikayet ettiği bir durum.
Bazı öğrencilerin iç çamaşırları kurcalanmış.
Instagram adresini paylaşan işçiler de var.
Bazı işçilerin odalarda içki masası kurduğu da iddia edildi.
Taciz edilen öğrenci böyle isyan etti.
Eşyaların ve bazaların kırıldığı da görüntülendi.
