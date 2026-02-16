Carlo Ancelotti’nin Üç Kadınla Aynı Anda Öpüşürken Çekilen Görüntüsü İfşa Oldu
Real Madrid'in efsane teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti, Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio de Janeiro Karnavalı'nda sergilediği neşeli tavırlarla gündeme oturdu. Saha kenarındaki ağırbaşlı duruşuyla tanınan 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın, festival atmosferinde kadınlarla dans edip eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, yeşil sahalardan uzak kaldığı şu günlerde Brezilya'nın renkli dünyasına adım attı.
