Carlo Ancelotti’nin Üç Kadınla Aynı Anda Öpüşürken Çekilen Görüntüsü İfşa Oldu

Rio de Janeiro’da düzenlenen geleneksel Rio Karnavalı'na katılan deneyimli teknik adam, festivalin coşkusuna kapılarak herkesi şaşırttı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Ancelotti’nin müzik eşliğinde çevresindekilerle samimi bir şekilde dans ettiği ve oldukça keyifli olduğu görüldü. Kariyeri boyunca disiplinli ve ciddi karakteriyle ön plana çıkan İtalyan futbol insanının, festival alanındaki rahat tavırları ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videolarda, 66 yaşındaki çalıştırıcının 3-4 farklı kadınla sarılarak dans ettiği ve festivalin ruhuna uygun şekilde eğlendiği anlar saniye saniye kaydedildi. Saha kenarında görmeye alışık olduğumuz sert mizaçlı Ancelotti’nin yerini, karnavalın ritmine ayak uyduran sempatik bir figürün alması, futbolseverler tarafından binlerce yorum ve etkileşim aldı. Birçok kullanıcı, 'Hoca hayatın tadını çıkarıyor' yorumlarında bulunurken, Ancelotti'nin bu samimi yönü kısa sürede spor dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.