Carlo Ancelotti’nin Üç Kadınla Aynı Anda Öpüşürken Çekilen Görüntüsü İfşa Oldu

Carlo Ancelotti'nin Üç Kadınla Aynı Anda Öpüşürken Çekilen Görüntüsü İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 14:10

Real Madrid'in efsane teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti, Brezilya'nın dünyaca ünlü Rio de Janeiro Karnavalı'nda sergilediği neşeli tavırlarla gündeme oturdu. Saha kenarındaki ağırbaşlı duruşuyla tanınan 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın, festival atmosferinde kadınlarla dans edip eğlendiği anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, yeşil sahalardan uzak kaldığı şu günlerde Brezilya'nın renkli dünyasına adım attı.

Futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, yeşil sahalardan uzak kaldığı şu günlerde Brezilya'nın renkli dünyasına adım attı.

Rio de Janeiro’da düzenlenen geleneksel Rio Karnavalı'na katılan deneyimli teknik adam, festivalin coşkusuna kapılarak herkesi şaşırttı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Ancelotti’nin müzik eşliğinde çevresindekilerle samimi bir şekilde dans ettiği ve oldukça keyifli olduğu görüldü. Kariyeri boyunca disiplinli ve ciddi karakteriyle ön plana çıkan İtalyan futbol insanının, festival alanındaki rahat tavırları ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videolarda, 66 yaşındaki çalıştırıcının 3-4 farklı kadınla sarılarak dans ettiği ve festivalin ruhuna uygun şekilde eğlendiği anlar saniye saniye kaydedildi. Saha kenarında görmeye alışık olduğumuz sert mizaçlı Ancelotti’nin yerini, karnavalın ritmine ayak uyduran sempatik bir figürün alması, futbolseverler tarafından binlerce yorum ve etkileşim aldı. Birçok kullanıcı, 'Hoca hayatın tadını çıkarıyor' yorumlarında bulunurken, Ancelotti'nin bu samimi yönü kısa sürede spor dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
