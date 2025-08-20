onedio
Cardi B Imaginary Playerz Şarkısının Klibinde Türk Modacı Halil Ülgü'nün Tasarımını Giydi!

Ecem Dalgıçoğlu
20.08.2025 - 14:20

Son yıllarda Türk modası, yalnızca yerel değil küresel arenada da adından söz ettiriyor. Dilara Fındıkoğlu, Jenner ailesinden Jenna Ortega'ya kadar birçok dünyaca ünlü ismin sahne kostümlerinde imzasını atarak bu yükselişin öncülerinden biri olmuştu. Şimdi ise bayrağı devralan bir başka isim gündemde: Halil Ülgü. Genç modacı, Cardi B’nin son klibindeki tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, son klibinde tercih ettiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Ama asıl sürpriz tasarımın arkasındaki modacıyla patladı!

Her şey, Cardi B’nin stilisti Kollin Carter’ın Halil Ülgü’yü sosyal medyada fark etmesiyle başladı. Carter, genç modacıya ulaştı ve iş birliği teklif etti. Halil Ülgü ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı ve sadece 6 günde o göz kamaştıran tasarımı hazırlayıp Paris’e gönderdi. Tüm süreç ise Cardi B’nin ekibiyle WhatsApp üzerinden yürütüldü.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Halil Ülgü, İstanbul’da kişiye özel haute couture tasarımlarıyla tanınıyor.

Halil Ülgü, el işçiliğiyle öne çıkan tasarımları artık yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da konuşuluyor. Cardi B’nin 'Imaginary Playerz' klibinde tercih ettiği bu tasarım, Türk modasının global sahnedeki gücünü bir kez daha kanıtladı!

İşte klipte kullanılan tasarımın detayları:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
