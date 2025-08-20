Cardi B Imaginary Playerz Şarkısının Klibinde Türk Modacı Halil Ülgü'nün Tasarımını Giydi!
Son yıllarda Türk modası, yalnızca yerel değil küresel arenada da adından söz ettiriyor. Dilara Fındıkoğlu, Jenner ailesinden Jenna Ortega'ya kadar birçok dünyaca ünlü ismin sahne kostümlerinde imzasını atarak bu yükselişin öncülerinden biri olmuştu. Şimdi ise bayrağı devralan bir başka isim gündemde: Halil Ülgü. Genç modacı, Cardi B’nin son klibindeki tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, son klibinde tercih ettiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Ama asıl sürpriz tasarımın arkasındaki modacıyla patladı!
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Halil Ülgü, İstanbul’da kişiye özel haute couture tasarımlarıyla tanınıyor.
İşte klipte kullanılan tasarımın detayları:
