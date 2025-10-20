Canva, Snapchat, Zoom, Fortnite! Birçok Uygulama ve Siteye Küresel Çapta Erişim Sorunu

Sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulamada bir anda internet problemi yaşandı. Kullanıcılar, genellikle sitelerde '505' uyarısı ile karşılaştı. Grafik düzenleme aracı olan Canva'da 'bizim tarafımızda bir sorun yaşanıyor' uyarısı verildi. Erişim sıkıntısının çok daha geniş çapta olduğu ise kullanıcıların yaşadığı sıkıntıyı aktarmasından sonra ortaya çıktı.

Independent.co.uk'ta yer alan habere göre sorun bir internet sağlayıcısı olan AWS'teki bir arızadan kaynaklanıyor fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.