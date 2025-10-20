onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canva, Snapchat, Zoom, Fortnite! Birçok Uygulama ve Siteye Küresel Çapta Erişim Sorunu

Canva, Snapchat, Zoom, Fortnite! Birçok Uygulama ve Siteye Küresel Çapta Erişim Sorunu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 11:49

İnternet kullanıcıları, birçok popüler uygulamaya ve internet sitesine giriş yapamadıklarını aktarıyor. Erişim sorunlarının küresel çapta olduğu ve birçok sitenin/uygulamanın bundan etkilendiği ortaya çıktı. Başta popüler uygulamalar Snapchat, Canva başta olmak üzere Zoom, Fortnite ve PlayStation Network gibi sistemler de bu sorundan etkilendi.

Peki erişim sorunu neden kaynaklanıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel çapta internet kesintisi yaşanıyor!

Küresel çapta internet kesintisi yaşanıyor!

Sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulamada bir anda internet problemi yaşandı. Kullanıcılar, genellikle sitelerde '505' uyarısı ile karşılaştı. Grafik düzenleme aracı olan Canva'da 'bizim tarafımızda bir sorun yaşanıyor' uyarısı verildi. Erişim sıkıntısının çok daha geniş çapta olduğu ise kullanıcıların yaşadığı sıkıntıyı aktarmasından sonra ortaya çıktı. 

Independent.co.uk'ta yer alan habere göre sorun bir internet sağlayıcısı olan AWS'teki bir arızadan kaynaklanıyor fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Peki hangi siteler çöktü?

Peki hangi siteler çöktü?

Web sitelerindeki ve uygulamalardaki hizmet kesintilerini anlık olarak aktaran Down Detector'e göre, görseldeki sitelerde sorunlar yaşanıyor. Listenin devamı ise oldukça uzun. 

Erişim sorunu yaşayan bazı platform ve siteler ise şu şekilde:

SnapchatEpic Games Store, Zoom, Fortnite, Udemy, Ring, Clash Royale, PlayStation Network, Life360, Signal, Canva, Roblox, Brawl Stars, Steam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın