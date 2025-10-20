Canva çöktü mü? Canva Neden Açılmıyor? Grafik Düzenleme Sitesi Canva Çöktü!

Grafik düzenleme ve oluşturma aracı olan Canva’ya bir süredir girilemiyor. Uygulamada da internet sitesinde de sorun yaşayan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini yazdı. Canva çöktü mü sorusu cevabı merak edilen konulardan biri oldu. Kullanıcılar, Canva'nın uygulamasına da sitesine de bir süredir ulaşamıyor.