Canva çöktü mü? Canva Neden Açılmıyor? Grafik Düzenleme Sitesi Canva Çöktü!

Ali Can YAYCILI
20.10.2025 - 11:08 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 11:09

Grafik düzenleme ve oluşturma aracı olan Canva’ya bir süredir girilemiyor. Uygulamada da internet sitesinde de sorun yaşayan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini yazdı. Canva çöktü mü sorusu cevabı merak edilen konulardan biri oldu. Kullanıcılar, Canva'nın uygulamasına da sitesine de bir süredir ulaşamıyor.

Canva çöktü mü? Canva neden açılmıyor?

Görsel hazırlama ve düzenleme uygulanması Canva’ya bir süredir ulaşılamıyor! Canva 503 hatası veriyor. Peki, Canva çöktü mü, neden açılmıyor? Canva ve pek çok yapay zeka aracında an itibariyle giriş sorunu yaşanıyor. Konunun, pek çok uygulamayı içerisinde barındıran Amazon servisleri kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

