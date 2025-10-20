onedio
Hayat Enerjini Yükseltecek Şey Ne?

İrem Coşkun
20.10.2025 - 11:05

Stresli veya düşünceli olduğumuzda daha huzurlu hissedebilmek için farklı yollara başvururuz. Kimi zaman temizlik yaparken rahatlar, kimi zaman da daha küçük şeylerde huzur bulabiliriz. Peki senin hayat enerjini yükseltecek şey aslında ne? Cevabı bu testle birlikte öğreniyoruz. 👇

1. Sabahları güne nasıl başlarsın?

2. Yorgun bir günün ardından eve geldiğinde ilk yapacağın şey hangisi olur?

3. Hangi şehrin enerjisi sana daha uygun?

4. Yarın izin günün olsa, hangisini yapmak istersin?

5. Peki, temizlik senin için ne ifade ediyor?

6. Diyelim ki bütün gün evi temizledin ve çok yoruldun, kendini nasıl ödüllendirirsin?

7. Evi süpürürken seni en çok ne çıldırtır?

8. Şu an aşağıdakilerden hangisine sahip olmak istersin?

Senin enerjin, kusursuz bir temizlikle yerine gelir!

Senin hayat enerjini kazanma yolun, düzenli ve temiz bir evden geçiyor. Dağınıklığa asla gelemiyorsun, evin her daim pırıl pırıl olmalı. Stresini bile temizlik sayesinde atıyorsun. Bu yüzden enerjini yeniden kazanmanın yolu; evini düzenli aralıklarla süpürmek, havalandırmak ve ferah bir ortam yaratmak. Hele bir de işini kolaylaştıracak doğru ürünlere sahipsen, bu süreç çok daha keyifli olur! Philips Robot süpürge 2000 serisi tam da ihtiyacın olan şey! HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol kolaylığı, tek seferde ıslak ve kuru temizlik sağlamasıyla aradığın konforu sunuyor! Evinde bu rahatlığı yaşadıkça, enerjinin nasıl yerine geldiğine sen bile inanamayacaksın!

Enerjinin yerine gelmesi için kendine vakit ayırmalısın!

Hayat enerjini yerine getiren şey aslında basit mutluluklarda gizli. Temizlik sonrası kendini ufak şeylerle ödüllendirmek, kısa bir yürüyüşe çıkmak, mini bir alışveriş yapmak, sinema veya konser gibi etkinliklere katılmak... Tüm bunlar hayatına renk katacak ve keyfini yerine getirecek! Bunları belli bir rutinde yapmaya başlarsan stresinin azalıp motivasyonunun arttığını ve daha olumlu düşünmeye başladığını göreceksin!

Enerjini yükseltmek için hayatına hareket katmalısın!

Sana en iyi gelecek şey hareket! Mesela evde şöyle detaylı bir temizlik yaparak işe başlayabilirsin! Müziğini aç, playlist’ini hazırla ve temizlikle sporu birleştir! Hem ev toparlanacak hem de sen farkında bile olmadan mini bir kardiyo yapmış olacaksın. Tavsiyemiz, temizlik günlerini sıkıcı bir rutin olarak düşünmeyip eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmen. Böylece hem bedenin hem de ruhun aynı anda yenilenecek. E tabi ufaktan spora başlamayı da düşünmelisin. 🙄

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
