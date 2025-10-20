İnternet Çöktü mü? İnternette Sorun mu Var, Siteler Neden Açılmıyor?
Kullanıcılar, bazı internet sitelerine girerken sorunla karşılaştı. Canva başta olmak üzere bazı e-ticaret sitelerine ve Snapchat'e giriş yapılamadığı ortaya çıktı. Açılan sitelerde de yükleme hızının çok düşük olduğu görüldü. Global internet kesintilerinin kullanıcılara aktarıldığı 'DownDetector' sitesi, üst üste erişim problemleri yaşandığı belirtiyor.
Peki internet mi çöktü, ne oldu?
20 Ekim İnternet Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
