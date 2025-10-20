onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
İnternet Çöktü mü? İnternette Sorun mu Var, Siteler Neden Açılmıyor?

İnternet Çöktü mü? İnternette Sorun mu Var, Siteler Neden Açılmıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 11:14

Kullanıcılar, bazı internet sitelerine girerken sorunla karşılaştı. Canva başta olmak üzere bazı e-ticaret sitelerine ve Snapchat'e giriş yapılamadığı ortaya çıktı. Açılan sitelerde de yükleme hızının çok düşük olduğu görüldü. Global internet kesintilerinin kullanıcılara aktarıldığı 'DownDetector' sitesi, üst üste erişim problemleri yaşandığı belirtiyor.

Peki internet mi çöktü, ne oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 Ekim İnternet Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

20 Ekim İnternet Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Kullanıcılar bazı e-ticaret sitelerine ve diğer sitelere erişmekte zorlanıyor. Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat açılmıyor. DownDetector'da birçok sitede internet sıkıntısı yaşandığı aktarılıyor. Ancak henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet neden çöktü sorusunun cevabı merak ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın