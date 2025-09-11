Can Holding’e Ait 121 Şirkete El Koyulmuştu: TMSF’den "Basiretli Tacir" Açıklaması

Bünyesinde Show TV, Habertürk gibi televizyon kanalları ile birlikte Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumları da olan Can Holding’e karar para iddiasıyla operasyon düzenlenmiş ve toplam 121 şirkete el konulmuştu.

Şirketlere kayyum olarak atanan TMSF’den yapılan ilk açıklamada, “tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.