Can Holding’e Ait 121 Şirkete El Koyulmuştu: TMSF’den "Basiretli Tacir" Açıklaması
Bünyesinde Show TV, Habertürk gibi televizyon kanalları ile birlikte Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumları da olan Can Holding’e karar para iddiasıyla operasyon düzenlenmiş ve toplam 121 şirkete el konulmuştu.
Şirketlere kayyum olarak atanan TMSF’den yapılan ilk açıklamada, “tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Holding’e Suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basiretli tacir ne demek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın