Can Holding’e Ait 121 Şirkete El Koyulmuştu: TMSF’den "Basiretli Tacir" Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 12:03

Bünyesinde Show TV, Habertürk gibi televizyon kanalları ile birlikte Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumları da olan Can Holding’e karar para iddiasıyla operasyon düzenlenmiş ve toplam 121 şirkete el konulmuştu.

Şirketlere kayyum olarak atanan TMSF’den yapılan ilk açıklamada, “tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Can Holding’e Suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.

Holdinge bağlı toplam 121 şirkete el konulurken, TSMF’den de şirketlerle ilgili ilk açıklama geldi.

'Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.'

Basiretli tacir ne demek?

Basiretli tacir, ticari faaliyetlerinde ileri görüşlü, dikkatli, öngörülü, tedbirli ve işini bilen bir tüccar gibi davranması beklenen kişiyi ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir, sadece sıradan bir insan gibi değil; “aynı alanda faaliyet gösteren, işini bilen, tecrübeli ve basiretli bir tacir” gibi davranmak zorundadır. Yani tacir, attığı adımların olası sonuçlarını öngörmeli, riskleri hesaplamalı, gerekli araştırmaları yapmalı ve iş hayatında makul, mantıklı kararlar almalıdır. Yani basiretli tacir olmak, ticarette “ben bilmiyordum, fark etmedim, düşünemedim” bahanesini ortadan kaldırır.

