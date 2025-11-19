Çalıştığın Şirketin Yöneticileri Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Açık konuşalım, sen artık bu şirketten biraz sıkılmışsın! Yöneticilerin seni belki uyumsuz ya da isteksiz buluyor olabilir ama asıl mesele bu değil. Sen artık mevcut düzenden bunalmışsın. Bu yüzden motivasyonun düşük, performansın da inişli çıkışlı. Yöneticilerin de bunun farkında. Belki de bu, yeni bir sayfa açmak için bir sinyal olabilir! Yöneticilerin senden eski haline dönmeni bekliyor ama sen artık o kişi değilsin! Bizce senin, yeni hedefler belirleme vaktin gelmiş!