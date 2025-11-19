onedio
Çalıştığın Şirketin Yöneticileri Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

İrem Coşkun
19.11.2025 - 17:01

Sen de biliyorsun ki, çalıştığın şirketin yöneticileri seni zaman zaman gözlüyor. 👀 Sabah işe geliş saatinden tut, toplantıdaki tavırlarına kadar her şey değerlendiriliyor. Ama senin hakkındaki gerçek düşünceleri ne, biliyor musun? Bu testle cevabı öğreniyoruz. 👇

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Toplantılardaki tavrın genelde nasıl?

3. Yöneticn sana ekstra iş verdiğinde ilk tepkin ne olur?

4. Molalarını genelde nasıl değerlendirirsin?

5. Peki, yeni bir proje geldiğinde ilk tepkin ne olur?

6. Şirkette düzenlenen etkinlikler hakkında ne düşünüyorsun?

7. Yöneticin, aniden odana giriş yaptı. Ne yaparsın?

8. Son olarak, iş arkadaşların senin nasıl bir çalışan olduğunu düşünüyor?

Yöneticilerin gözdesisin!

Sen tam anlamıyla ideal çalışan profilindesin! Yöneticilerin seni; disiplinli, çözüm odaklı ve iletişim becerisi kuvvetli biri olarak görüyor. İşini sahiplenmen, sorumluluk bilincin ve pozitif enerjin iş ortamında fark yaratıyor. Toplantılarda söylediklerin dikkate alınıyor, çünkü güven veriyorsun. Önemli bir proje veya terfi söz konusu olduğunda yöneticilerinin aklına ilk sen geliyorsun! Böyle devam edersen kısa sürede daha büyük başarılara imza atabilirsin!

Yöneticilerine göre biraz daha disiplinli olmalısın!

Yöneticilerin senin, zeki ve yaratıcı olduğunun farkında ama daha disiplinli olman gerektiğini düşünüyorlar. İlham geldiğinde öne çıkıyorsun ama rutin işler bazen seni sıkıyor. Bu da seni zaman zaman istikrarsız gibi gösteriyor. Yöneticilerinin “Keşke biraz daha odaklansa.” dediği kişilerden olabilirsin. Demek ki içindeki azmi ortaya çıkarsan anında gözde olabilirsin! Biraz plan, biraz sabır, biraz azim… bunları gerçekleştirdiğinde seni kimse tutamaz!

Yöneticilerin, senin sıkıldığının farkında!

Açık konuşalım, sen artık bu şirketten biraz sıkılmışsın! Yöneticilerin seni belki uyumsuz ya da isteksiz buluyor olabilir ama asıl mesele bu değil. Sen artık mevcut düzenden bunalmışsın. Bu yüzden motivasyonun düşük, performansın da inişli çıkışlı. Yöneticilerin de bunun farkında. Belki de bu, yeni bir sayfa açmak için bir sinyal olabilir! Yöneticilerin senden eski haline dönmeni bekliyor ama sen artık o kişi değilsin! Bizce senin, yeni hedefler belirleme vaktin gelmiş!

