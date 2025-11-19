Çalıştığın Şirketin Yöneticileri Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Sen de biliyorsun ki, çalıştığın şirketin yöneticileri seni zaman zaman gözlüyor. 👀 Sabah işe geliş saatinden tut, toplantıdaki tavırlarına kadar her şey değerlendiriliyor. Ama senin hakkındaki gerçek düşünceleri ne, biliyor musun? Bu testle cevabı öğreniyoruz. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Toplantılardaki tavrın genelde nasıl?
3. Yöneticn sana ekstra iş verdiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Molalarını genelde nasıl değerlendirirsin?
5. Peki, yeni bir proje geldiğinde ilk tepkin ne olur?
6. Şirkette düzenlenen etkinlikler hakkında ne düşünüyorsun?
7. Yöneticin, aniden odana giriş yaptı. Ne yaparsın?
8. Son olarak, iş arkadaşların senin nasıl bir çalışan olduğunu düşünüyor?
Yöneticilerin gözdesisin!
Yöneticilerine göre biraz daha disiplinli olmalısın!
Yöneticilerin, senin sıkıldığının farkında!
