Bütüncül Seks Nedir, Faydaları Nelerdir?

MetaSeks Cinsel Terapi Kuramı'nda yer alan “beş beden teorisi” cinselliği, mars ve venüs enerjilerini, cinsel işlev bozukluklarını ve cinsel kimliği anlamaya yönelik iki farklı kavramsal çerçevedir. Bu yaklaşımlara göre, cinsel kimlik ve cinsel deneyimler sadece düşünce, duygu veya sosyal etkileşimlerle sınırlı değildir, aynı zamanda bedenin deneyimlenmesi ve hissedilmesiyle de ilişkilidir. Beş beden teorisi, kadim doğu seks öğretilerinde yer alan çok özel bir kavramdır. Bu teoriye göre insanın beş farklı bedeni veya enerji boyutu olduğu düşünülür. Her bir beden farklı frekans ve titreşim seviyelerine sahip olup farklı bir gerçeklik ve enerji düzeyinde mevcuttur. Bütüncül seks, fiziksel, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutların dengeli bir şekilde ele alınmasını önerir ve bu sayede sağlıklı, tatmin edici ve anlamlı cinsel ilişkilerin yaşanmasını destekler. İşte beş beden teorisinde yer alan bedenler:

1. Fiziksel Beden

Fiziksel dünyada deneyimlediğimiz, yaşadığımız, dokunabildiğimiz ve algılayabildiğimiz fiziksel beden, “maddesel varlık” olarak da adlandırılır, maddi varlığımızı temsil eder ve duyularımızla algıladığımız dünyayla etkileşime girer. Fiziksel beden, penis, vajina, vulva gibi cinsel organlar, el, ayak, deri, kemik, kaslar gibi fiziksel bileşenlerden oluşur ve tüm vücudu kapsar. Bütüncül seksin fiziksel boyutu, bedensel temasın ve cinsel aktivitelerin önemini vurgular. Ancak sadece cinsel organlarla sınırlı kalmaz, bedenin diğer bölgelerinin de cinsel deneyimde rol oynadığına dikkat çeker. Dokunma, öpme, sarılma gibi fiziksel temaslar, cinsel ilişkinin derinliğini ve duygusal bağını artırabilir.

2. Eterik Beden

Fiziksel bedenin ikiz bedeni, enerji alanı veya hayati enerji bedeni olarak da bilinen eterik beden, eril enerji olan “mars” ve dişi enerji olan “venüs” ile anlam bulur ve erotik canlılık, cinsel sağlık, seks ve yaşam gücü ile ilişkilendirilir. Canlılık enerjisi veya yaşam gücü olarak da adlandırılan “prana” veya “chi” enerjisi bu bedende hareket eder, “çakralar” olarak bilinen enerji merkezlerini içerir. Eterik beden, fiziksel bedenin temel enerji şablonudur ve fiziksel sağlık durumuyla ilişkilendirilir.

3. Duygusal Beden

Duygusal deneyimlerimizi ve duygusal enerjilerimizi taşıyan duygusal beden, şehvet, cinsel istek, cinsel arzu, cinsel tatmin, cinsel doyum, sevgi, korku, mutluluk gibi duyguların hissedildiği bedendir. “Astral beden” olarak da bilinen duygusal beden, cinselliğe dair çok özel duygusal deneyimlerin yaşandığı bir boyuttur, kişinin duygusal durumunu etkileyen ve aynı zamanda başkalarının duygusal ve cinsel enerjisini de alabilen bir bedendir. Bütüncül seks, duygusal bağın cinsel ilişkilerdeki önemini vurgular. Partnerler arasındaki güven, saygı, açıklık ve anlayış gibi duygusal unsurlar, cinsel ilişkinin niteliğini belirler. Duygusal yakınlık, çiftler arasındaki iletişimi güçlendirir ve cinsel deneyimi daha anlamlı hale getirir.

4. Zihinsel Beden

Zihinsel beden, cinsel fantezilerimizin, cinsel düşüncelerimizin ve zihinsel süreçlerimizin merkezi olduğu bir enerji alanıdır. İnancımız, düşüncelerimiz, bilinçli ve bilinçdışı düşünce kalıplarımız bu bedende bulunur. “Mental beden” olarak da bilinen zihinsel beden, düşünce, zihinsel süreçler, mantık ve akıl ile ilişkilendirilen bedendir. Beş duyuyu deneyimleyen ve zihinsel faaliyetleri yöneten zihinsel beden aracılığıyla cinsel fanteziler, sekse dair düşünce formları ve cinsel kavramlar yaratılır. Zihinsel olarak bütüncül seks, cinsel ilişkinin bilinçli bir şekilde yaşanmasını ve zihinsel olarak haz alınmasını vurgular. Cinsellikle ilgili cinsel mitlerin, yanlış inançların ve tabuların farkında olmak, sağlıklı cinsel deneyimlerin yaşanmasına katkı sağlar.

5. Ruhsal Beden

En yüksek bilinç ve farkındalığın bulunduğu beden olan ruhsal beden, aydınlanma, bilgeleşme, ilham ve içsel rehberlik gibi deneyimlerin gerçekleştiği bedendir. Eros ve tanatos dürtüleri gibi bilinçdışı psikolojik ve ruhsal süreçlerini içeren ruhsal beden, fiziksel bedenin ötesinde bir boyutta var olan ve sürekli bir evrime tabi olan bedendir. Ruhsal beden, insanların cinsel kimliklerini ve cinsel yaşamlarını şekillendiren içgüdüsel ve dürtüsel deneyimlerin merkezidir. “Kozmik beden” olarak da bilinen ruhsal beden, evrensel bilincin, tüm varoluşun ve kozmik gerçekliğin kaynağı olarak kabul edilen bedenimizdir. Sınırsız bilgi ve anlayışa erişim sağlar, ruhsal ve cinsel gelişimi, aydınlanmayı ve ruhsal deneyimleri kapsar. Bütüncül seksin ruhsal boyutu, cinselliği bir ruhsal uyanış ve bağlantı olarak ele alır. Derin nefes almak, meditasyon yapmak, sevgi ve şefkatle yaklaşmak gibi ruhsal uygulamalar, cinsel deneyimi zenginleştirir ve ruhsal bir derinlik kazandırır.