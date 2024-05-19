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Bütüncül Seks Nedir, Faydaları Nelerdir?

etiket Bütüncül Seks Nedir, Faydaları Nelerdir?

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
19.05.2024 - 07:01

“Bütüncül seks”, cinselliği sadece fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal bir deneyim olarak ele alan ve bu beş bedendeki uyumun önemini vurgulayan bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşımın temelinde, cinsel ilişkilerin sadece cinsel tatminle sınırlı olmadığı, aynı zamanda bireyler arasındaki bağ, iletişim, duygusal derinlik ve ruhsal uyumun da önemli olduğu düşüncesi yatar. 

Cinsellik, insan yaşamında önemli bir yer tutar ve beş beden bağlamında bütüncül seks kavramı ortaya çıkar ve cinsel ilişkilerin sadece cinsel tatminle sınırlı olmadığı, aynı zamanda bireyler arasındaki bağ, iletişim, duygusal derinlik ve ruhsal uyumun da önemli olduğu düşüncesini vurgular. Bütüncül seks, cinselliği sadece bedensel bir aktivite olarak değil, tüm insan varlığını kapsayan bir deneyim olarak ele alır. Bütüncül seks kavramı, özellikle psikoterapi ve cinsel terapi alanlarında kullanılmış ve cinsel sağlık uzmanları, cinsel terapistler ve psikoterapistler tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, cinsel ilişkilerdeki problemleri sadece fiziksel olarak ele almaktan ziyade, bireylerin duygusal durumları, ilişkisel dinamikleri, düşünceleri ve inançları gibi faktörleri de dikkate alır. Bütüncül seks kavramı, cinsellikte sadece tatmin edici fiziksel bir deneyim arayışının ötesine geçerek, partnerler arasında derin bir bağ ve anlamın oluşması, iletişimin güçlenmesi, duygusal bağlanma ve ruhsal doyumun sağlanması gibi hedefleri içerir. Bu yaklaşımın amacı, bireylerin cinsel sağlığını ve mutluluğunu artırmak için tüm insan varlığını ve ilişki dinamiklerini kapsayan bir yaklaşım benimsemektir.

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Beş beden teorisi

Beş beden teorisi

MetaSeks Cinsel Terapi Kuramı'nda yer alan “beş beden teorisi” cinselliği, mars ve venüs enerjilerini, cinsel işlev bozukluklarını ve cinsel kimliği anlamaya yönelik iki farklı kavramsal çerçevedir. Bu yaklaşımlara göre, cinsel kimlik ve cinsel deneyimler sadece düşünce, duygu veya sosyal etkileşimlerle sınırlı değildir, aynı zamanda bedenin deneyimlenmesi ve hissedilmesiyle de ilişkilidir. Beş beden teorisi, kadim doğu seks öğretilerinde yer alan çok özel bir kavramdır. Bu teoriye göre insanın beş farklı bedeni veya enerji boyutu olduğu düşünülür. Her bir beden farklı frekans ve titreşim seviyelerine sahip olup farklı bir gerçeklik ve enerji düzeyinde mevcuttur. Bütüncül seks, fiziksel, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutların dengeli bir şekilde ele alınmasını önerir ve bu sayede sağlıklı, tatmin edici ve anlamlı cinsel ilişkilerin yaşanmasını destekler. İşte beş beden teorisinde yer alan bedenler:

1. Fiziksel Beden

Fiziksel dünyada deneyimlediğimiz, yaşadığımız, dokunabildiğimiz ve algılayabildiğimiz fiziksel beden, “maddesel varlık” olarak da adlandırılır, maddi varlığımızı temsil eder ve duyularımızla algıladığımız dünyayla etkileşime girer. Fiziksel beden, penis, vajina, vulva gibi cinsel organlar, el, ayak, deri, kemik, kaslar gibi fiziksel bileşenlerden oluşur ve tüm vücudu kapsar. Bütüncül seksin fiziksel boyutu, bedensel temasın ve cinsel aktivitelerin önemini vurgular. Ancak sadece cinsel organlarla sınırlı kalmaz, bedenin diğer bölgelerinin de cinsel deneyimde rol oynadığına dikkat çeker. Dokunma, öpme, sarılma gibi fiziksel temaslar, cinsel ilişkinin derinliğini ve duygusal bağını artırabilir.

2. Eterik Beden

Fiziksel bedenin ikiz bedeni, enerji alanı veya hayati enerji bedeni olarak da bilinen eterik beden, eril enerji olan “mars” ve dişi enerji olan “venüs” ile anlam bulur ve erotik canlılık, cinsel sağlık, seks ve yaşam gücü ile ilişkilendirilir. Canlılık enerjisi veya yaşam gücü olarak da adlandırılan “prana” veya “chi” enerjisi bu bedende hareket eder, “çakralar” olarak bilinen enerji merkezlerini içerir. Eterik beden, fiziksel bedenin temel enerji şablonudur ve fiziksel sağlık durumuyla ilişkilendirilir.

3. Duygusal Beden

Duygusal deneyimlerimizi ve duygusal enerjilerimizi taşıyan duygusal beden, şehvet, cinsel istek, cinsel arzu, cinsel tatmin, cinsel doyum, sevgi, korku, mutluluk gibi duyguların hissedildiği bedendir. “Astral beden” olarak da bilinen duygusal beden, cinselliğe dair çok özel duygusal deneyimlerin yaşandığı bir boyuttur, kişinin duygusal durumunu etkileyen ve aynı zamanda başkalarının duygusal ve cinsel enerjisini de alabilen bir bedendir. Bütüncül seks, duygusal bağın cinsel ilişkilerdeki önemini vurgular. Partnerler arasındaki güven, saygı, açıklık ve anlayış gibi duygusal unsurlar, cinsel ilişkinin niteliğini belirler. Duygusal yakınlık, çiftler arasındaki iletişimi güçlendirir ve cinsel deneyimi daha anlamlı hale getirir.

4. Zihinsel Beden

Zihinsel beden, cinsel fantezilerimizin, cinsel düşüncelerimizin ve zihinsel süreçlerimizin merkezi olduğu bir enerji alanıdır. İnancımız, düşüncelerimiz, bilinçli ve bilinçdışı düşünce kalıplarımız bu bedende bulunur. “Mental beden” olarak da bilinen zihinsel beden, düşünce, zihinsel süreçler, mantık ve akıl ile ilişkilendirilen bedendir. Beş duyuyu deneyimleyen ve zihinsel faaliyetleri yöneten zihinsel beden aracılığıyla cinsel fanteziler, sekse dair düşünce formları ve cinsel kavramlar yaratılır. Zihinsel olarak bütüncül seks, cinsel ilişkinin bilinçli bir şekilde yaşanmasını ve zihinsel olarak haz alınmasını vurgular. Cinsellikle ilgili cinsel mitlerin, yanlış inançların ve tabuların farkında olmak, sağlıklı cinsel deneyimlerin yaşanmasına katkı sağlar.

5. Ruhsal Beden

En yüksek bilinç ve farkındalığın bulunduğu beden olan ruhsal beden, aydınlanma, bilgeleşme, ilham ve içsel rehberlik gibi deneyimlerin gerçekleştiği bedendir. Eros ve tanatos dürtüleri gibi bilinçdışı psikolojik ve ruhsal süreçlerini içeren ruhsal beden, fiziksel bedenin ötesinde bir boyutta var olan ve sürekli bir evrime tabi olan bedendir. Ruhsal beden, insanların cinsel kimliklerini ve cinsel yaşamlarını şekillendiren içgüdüsel ve dürtüsel deneyimlerin merkezidir. “Kozmik beden” olarak da bilinen ruhsal beden, evrensel bilincin, tüm varoluşun ve kozmik gerçekliğin kaynağı olarak kabul edilen bedenimizdir. Sınırsız bilgi ve anlayışa erişim sağlar, ruhsal ve cinsel gelişimi, aydınlanmayı ve ruhsal deneyimleri kapsar. Bütüncül seksin ruhsal boyutu, cinselliği bir ruhsal uyanış ve bağlantı olarak ele alır. Derin nefes almak, meditasyon yapmak, sevgi ve şefkatle yaklaşmak gibi ruhsal uygulamalar, cinsel deneyimi zenginleştirir ve ruhsal bir derinlik kazandırır.

Holistik yaklaşım

Holistik yaklaşım

“Holistik” kelimesi, bir bütün olarak ele almayı ifade eden bir terimdir. Bu terim, “holizm” felsefesiyle ilişkilidir ve bir şeyi sadece parçalarına bölerek değil, tümünü bir bütün olarak ele alarak anlama ve değerlendirme yaklaşımını ifade eder. Özellikle cinsel sağlık, psikoloji ve psikoterapi alanlarında sıklıkla kullanılan “holistik yaklaşım”, insanın bedensel, eterik, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarını bir arada değerlendirerek sağlıklı ve dengeli bir yaşamı teşvik eder. 

Bu yaklaşıma göre, insan vücudu ve zihni bir bütün olarak ele alınmalıdır; yalnızca fiziksel belirtilere değil, duygusal, eterik, zihinsel, sosyal ve ruhsal faktörlere de dikkat edilmelidir. Holistik yaklaşımın temelinde, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve insanın yaşamını etkileyen faktörlerin sadece fiziksel değil, tüm yaşam boyutlarını içerdiği düşüncesi yatar. Bu nedenle, sağlığı ve mutluluğu değerlendirirken yalnızca fiziksel sağlık değil, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlık da göz önünde bulundurulur. Özetle, holistik kelimesi, “bir şeyi parçalarına ayırmak yerine tümüyle birlikte ele almayı ve bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi” ifade eder. 

Bu yaklaşım, cinsel sağlık, cinsel iyilik hali ve cinsel yaşam kalitesini artırmak için kullanılan önemli bir felsefi ve terapötik yaklaşımdır. Diyelim ki bir kişi, sürekli olarak cinsel isteksizlik ve yorgunluk hissediyor ve cinsel enerji seviyesinde düşüş yaşıyor. Bu kişiye bütüncül seks bakış açısıyla yaklaşırsak; öncelikle fiziksel sağlık değerlendirmesi yapılır. Kan testleri, tıbbi geçmişin incelenmesi ve fiziksel aktivite düzeyi gözden geçirilir. Belki beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve egzersiz alışkanlıkları da değerlendirilir. Cinsel isteksizlik, yorgunluk hissi, sadece fiziksel değil, eterik, ruhsal, zihinsel ve duygusal faktörlerden de kaynaklanabilir. Stres, kaygı, depresyon gibi duygusal durumlar veya aşırı düşünme, uyku sorunları gibi zihinsel etkenler cinsel isteksizliğe ve yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, kişinin zihinsel ve duygusal durumu da değerlendirilir. Beslenme alışkanlıkları incelenir. Dengeli bir diyetin sağlanması, afrodizyak beslenme, MsVenüs ve MrMars gibi afrodizyakların kullanılması ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alması önemlidir. Belki besin takviyeleri veya beslenme düzeninde değişiklikler yapılabilir. Cinsel isteksizlik ve yorgunluk hissi stres kaynaklı olabilir. Bu nedenle, stres yönetimi teknikleri, meditasyon, mindfulness egzersizleri, nefes ve gevşeme egzersizleri gibi rahatlama yöntemleri önerilebilir. Uyku düzeni ve uyku kalitesi değerlendirilir. Belki uyku alışkanlıklarında değişiklikler yapılabilir veya uyku hijyenine dikkat edilebilir. Kişinin hayattan zevk aldığı aktiviteler ve hobileri de değerlendirilir. Zevk alınan aktiviteler cinsel enerjiyi artırabilir ve ruh halini iyileştirebilir. Çevresel faktörlerin de cinsel isteksizlik ve yorgunluk üzerinde etkisi olabilir. Mesleki stres, çalışma ortamı, ilişkiler, sosyal destek gibi faktörler gözden geçirilir. Bütüncül seks yaklaşımda, bu tür bir durumu ele alırken yalnızca fiziksel sağlık değil, zihinsel, duygusal, eterik, ruhsal, sosyal ve çevresel faktörler de dikkate alınır. Böylece kişiye kişiselleştirilmiş bir cinsel sağlık planı oluşturulur ve tüm bu alanlarda denge ve uyum sağlanarak cinsel sağlık ve cinsel iyilik hali desteklenir.

Bütüncül seksin esasları

Bütüncül seksin esasları

Bütüncül seks insanın cinsel yaşamını bir bütün olarak ele alarak cinsel sağlık ve cinsel iyilik halini geliştirmeyi amaçlayan bir felsefi ve terapötik yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel esasları şunlardır:

1- Holistik Bakış Açısı: Bütüncül seks yaklaşımı, insanı sadece fiziksel bir varlık olarak değil, bedensel, zihinsel, eterik, duygusal ve ruhsal boyutlarıyla bir bütün olarak ele alır. Sağlık ve iyilik halinin sadece fiziksel değil, tüm bu alanlarda denge ve uyum içinde olması gerektiğini savunur.

2- İçsel Denge ve Uyum: Bütüncül seks yaklaşımı, insanın cinsel yaşamında ve içsel dünyasında denge ve uyum sağlamasını teşvik eder. Bedensel ve eterik sağlık, zihinsel sağlık, duygusal denge ve ruhsal uyum arasındaki ilişkileri önemser ve bu alanlarda denge sağlanmasını hedefler.

3- Kendi Kendini İyileştirme Yeteneği: Bütüncül seks yaklaşımı, insanın doğal iyileşme ve dengeleme kapasitesine güvenir. Bedenin ve zihnin kendi kendini iyileştirme yeteneği olduğunu ve doğru koşullar sağlandığında bu sürecin desteklenebileceğini savunur.

4- Cinsel Sağlığı Etkileyen Faktörlerin Çeşitliliği: Bütüncül seks bakış açısı, cinsel sağlığı etkileyen faktörlerin sadece fiziksel olmadığını kabul eder. Beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi gibi fiziksel faktörlerin yanı sıra, duygusal durum, ilişkiler, çevresel etkiler ve ruhsal durum gibi birçok faktörün sağlık üzerinde etkili olduğunu vurgular.

5- Koruyucu ve Önleyici Bakım: Bütüncül seks yaklaşımı, cinsel sağlığı koruyucu ve önleyici bakımın önemini vurgular. Sadece cinsel işlev bozukluklarının tedavisi değil, sağlıklı cinsel yaşam tarzı, sürdürülebilir cinsel yaşam, stres yönetimi, duygusal denge ve ruhsal sağlık gibi konulara odaklanarak hastalıkların önlenmesini ve sağlığın korunmasını destekler.

6- İnsanın Bağlantısı ve Çevresi: Bütüncül seks bakış açısı, insanın çevresiyle ve insani doğasıyla olan ilişkisini ve doğa ile uyumunu önemser. Doğanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurur ve çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirir.

7- Kişiselleştirilmiş Bakım: Bütüncül seks yaklaşımı, her bireyin benzersiz olduğunu ve kişiselleştirilmiş bir bakımın gerekliliğini vurgular. Her bireyin ihtiyaçlarına ve cinsel yaşam koşullarına uygun olarak sağlık hizmetleri ve terapiler sunulmasını destekler.

Kadim seks öğretileri

Kadim seks öğretileri, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde ve geleneklerde gelişen ve cinselliği, ilişkileri ve ruhsal deneyimi kapsayan eski bilgelikleri ifade eder. Bu öğretiler genellikle fiziksel ve duygusal sağlık, cinsel enerjiyi yönlendirme, partnerler arasında derin bağlar oluşturma, ruhsal ve fiziksel tatmin gibi konuları içerir. Kadim seks öğretileri ve bütüncül seks yaklaşımı arasındaki bu bağlantılar, cinsel sağlık, mutluluk ve doyumun sağlanmasında derin bir anlayış ve deneyim kazanmaya yöneliktir. Bu öğretilerden ilham alan MetaSeks Cinsel Terapi gibi modern cinsel terapiler ve uygulamalar, bireylerin daha tatmin edici ve anlamlı cinsel deneyimler yaşamasına yardımcı olabilir. Kadim seks öğretileri ile bütüncül seks kavramı arasında birkaç bağlantı vardır:

1- Cinsel Enerji Yönetimi: Kadim seks öğretileri, cinsel enerjinin yönetilmesi ve deneyimlenmesi konusunda derin bilgiler sunar. Bu, bütüncül seks yaklaşımında da önemli bir konudur çünkü cinsel enerjinin doğru yönetimi, sağlıklı cinsel yaşamın temelini oluşturur.

2- Duygusal Bağlar: Kadim seks öğretileri genellikle partnerler arasında derin duygusal bağlar oluşturmayı vurgular. Bütüncül seks yaklaşımı da duygusal bağların ve iletişimin önemini vurgulayarak sağlıklı cinsel ilişkilerin gelişimine katkı sağlar.

3- Ruhsal Boyut: Kadim seks öğretileri, cinselliği sadece fiziksel bir eylem olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyim olarak ele alır. Benzer şekilde, bütüncül seks yaklaşımı da cinselliği insanın tüm varlığını kapsayan bir deneyim olarak değerlendirir ve ruhsal boyutunun önemini vurgular.

4- İçsel Farkındalık: Kadim seks öğretileri, içsel farkındalığın ve meditasyonun cinsel deneyimleri zenginleştirebileceğini öne sürer. Bütüncül seks yaklaşımı da içsel farkındalığın cinsel sağlık ve mutluluk açısından önemini vurgular.

5- Doğanın Döngüleri: Bazı kadim seks öğretileri, doğanın döngüleri ve enerjileriyle uyum içinde olmanın cinsel yaşamı olumlu etkileyebileceğini öne sürer. Bu da bütüncül seks yaklaşımında doğaya saygının ve uyumun önemini vurgular.

Mindfulness uygulamaları

Mindfulness uygulamaları

Mindfulness uygulamaları, bireylerin içsel farkındalıklarını artırmaya yönelik teknikler ve pratiklerdir. Bu uygulamalar, kadim öğretilerden ve meditasyon geleneğinden esinlenerek modern psikoterapi ve sağlık alanlarında kullanılmaktadır. Mindfulness uygulamaları ve bütüncül seks yaklaşımı, içsel farkındalık, duygu regülasyonu, stres azaltma, bağlanma ve empati gibi konularda ortak bir zeminde buluşur ve bireylere sağlıklı ve tatmin edici cinsel deneyimler yaşama konusunda yardımcı olabilir. Bütüncül seks ve mindfulness uygulamaları arasında da önemli bağlantılar bulunmaktadır:

1- İçsel Farkındalık: Mindfulness uygulamaları, bireylerin içsel düşüncelerini, duygularını ve bedensel hislerini fark etmelerini sağlar. Bütüncül seks yaklaşımı da cinsel deneyimlerdeki içsel farkındalığın önemini vurgular ve partnerlerin içsel dünyalarını keşfetmelerine yardımcı olur.

2- Şimdiki Anın Değeri: Mindfulness uygulamaları, şimdiki anın değerini vurgular ve bireyleri geçmişteki veya gelecekteki kaygılardan uzaklaşmaya teşvik eder. Bütüncül seks yaklaşımı da cinsel deneyimlerin şimdiki anın zevklerini ve duygularını yaşamak için bir fırsat olduğunu öne sürer.

3- Duygu Regülasyonu: Mindfulness uygulamaları, duygu regülasyonu becerilerini güçlendirir ve duyguları kabul etme, yönetme ve ifade etme konusunda destek sağlar. Bütüncül seks yaklaşımı da duygusal uyumu ve iletişimi vurgular, böylece cinsel ilişkilerde duygusal denge sağlanabilir.

4- Stres ve Anksiyete Azaltma: Mindfulness uygulamaları, stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur ve bireylerin daha sakin ve dengeli olmalarını sağlar. Bütüncül seks yaklaşımı da stresin ve kaygının cinsel ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler sunar.

5- Bağlanma ve Empati: Mindfulness uygulamaları, empatik bir bakış açısı geliştirmeyi teşvik eder ve ilişkilerde daha derin bağlar kurulmasına yardımcı olur. Bütüncül seks yaklaşımı da bağlanma, anlayış ve empati konularını vurgular, böylece partnerler arasında daha derin ve anlamlı ilişkiler gelişebilir.

Bütüncül seksin faydaları

Bütüncül seks, cinsel sağlık ve mutluluğun artırılmasına pek çok şekilde katkı sağlar, bedensel, eterik, duygusal, zihinsel ve ruhsal alanların tümünü kapsayarak çiftlerin cinsel sağlık ve mutluluğunu artırmaya yardımcı olur. Bu yaklaşımın benimsenmesi, sağlıklı ve tatmin edici cinsel ilişkilerin yaşanmasına ve ilişkilerin daha derinleşmesine katkı sağlar. İşte bu katkıları detaylı olarak açıklayan birkaç nokta:

1- Duygusal Bağın Güçlenmesi: Bütüncül seks, duygusal bağın güçlenmesine büyük ölçüde katkı sağlar. Partnerler arasındaki güven, anlayış, saygı ve açıklık gibi duygusal unsurların artması, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini ve cinsel yaşamın daha tatmin edici olmasını sağlar.

2- İletişim Becerilerinin Gelişmesi: Bütüncül seks yaklaşımı, çiftler arasında iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Duyguların ifade edilmesi, ihtiyaçların paylaşılması ve karşılıklı olarak anlaşılması, çiftlerin cinsel yaşamlarını olumlu yönde etkiler.

3- Stres ve Endişenin Azalması: Bütüncül seks, rahatlama tekniklerinin ve zihinsel farkındalığın kullanımını teşvik eder. Bu da stresin azalmasına, endişelerin azalmasına ve cinsel deneyimlerin daha keyifli hale gelmesine yardımcı olabilir.

4- Bedensel ve Duygusal Hazların Artması: Bütüncül seks, bedensel ve duygusal hazları birlikte ele alır. Partnerler arasında yaşanan duygusal bağ ve fiziksel temasın uyumu, cinsel deneyimlerin daha yoğun ve tatmin edici olmasını sağlar.

5- Cinsel Bilgi ve Farkındalığın Artması: Bütüncül seks yaklaşımı, bireylerin kendi cinsel bilgi ve farkındalıklarını artırmasına olanak tanır. Cinsel mitlerin ve tabuların farkına varılması, cinsel sağlık konularında daha bilinçli ve sağlıklı kararlar alınmasını sağlar.

6- Zevk ve Şehvetin Artması: Bütüncül seks, çiftlerin birbirlerini daha derinlemesine tanımasına ve karşılıklı olarak zevk ve şehvet duymalarına yardımcı olur. Bu da cinsel yaşamın daha renkli ve doyurucu olmasını sağlar.

7- Bağlanma ve Aidiyet Duygusunun Artması: Bütüncül seks, partnerler arasındaki bağlanma ve aidiyet duygusunun artmasına katkı sağlar. Bu da ilişkinin daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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