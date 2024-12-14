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Burcuna Göre 15 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 15 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 20:45

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 15 Aralık Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; her şeyin çok iyiye gittiğini görüyorum. Bu masalın sonunda herkesin yüzü gülüyor. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; geçmişten bir ziyaretçiniz var. Bugün tesadüfen haber alacağınız eski aşkınız, bir anda aklınıza düşebilir. Bence kendinizi fazla kaptırmayın bu hislere...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımaya ne dersiniz? Sizin böyle planlarınız yoksa bile, partnerinizin elinde bir yüzükle geldiğini görüyorum :)

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; sosyal medyadan aniden bir mesaj alabilirsiniz. Bu mesaj kalbinizde farklı duyguları harekete geçirse de bence çok da fazla kaptırmayın kendinizi.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bence ilişkinizdeki kötü giden şeylerin sorumlusu nazar! Evet, ilişkinizdeki güzellikleri paylaşmak istiyorsunuz fakat kiminle paylaştığınıza biraz daha dikkat edin bence.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugünlerde sakin günlerden geçiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir dönemde değilsiniz.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bu sıralar ilişkinizi kıskançlık duygusu yönetiyor olabilir mi? Siz siz olun, kafanızda dönüp dura saçma düşüncelere fazla önem vermeyin.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; aklınızda iki kişi var gibi görünüyor. Birisi kalbinize, birisi de mantığınıza hitap ediyor. Hangisini seçeceksiniz? Bence kalbinizi dinlemenin vakti geldi...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; etrafınızdaki herkesin ilişkiniz hakkında bir fikri var. Bence bu insanlara 'yeter artık' demenin vakti geldi. Siz kalbinizi dinlediğinizde zaten doğru yolu bulacaksınız.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; sizin adınıza çok mutluyum! Neden mi? Çünkü bugün girdiğiniz yeni bir ortamda, harika bir insanla tanışacaksınız!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; her şeyin gayet yolunda gittiğini görüyorum. Fakat size rahat batıyor diyebilir miyiz? Bence yok yere tartışma çıkarmaya bir son verin artık :)

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; yeni heyecanlar, yeni duygular...Evet, Aralık ayı bitmeden hayatınızda büyük bir yer edinecek yeni bir insanla tanışacaksınız.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; kendinden biraz fazla taviz veriyor olabilir misin? Tartışmalarında ağzınızın tadı bozulmasın diye aslında haklı olsan bile geri adım atıyorsun bence. Lütfen yapma! Bu ilişkiye verdiğin değerden daha çok, kendine değer ver lütfen.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; uzun süredir gözlerini üzerinden alamadığın biri var. Bu kişiyle ne zaman iletişime geçmeyi düşünüyorsun? Bence artık ilk adımı atmanın zamanı geldi.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; planınızda evlilik, çocuk gibi konular var mı? Bence çok acele etmeyin bu planlar için. Biraz kendinize ve ilişkinize zaman tanıyın.

İlişkisi olmayan aslanlar; sizin için reddedilmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Fakat bugünlerde alacağınız bir reddediş, aslında sizin iyiliğinize olacak!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugün, partnerinizle harika bir serüvene başlıyorsunuz. Artık kötü dönemlerin bittiğini, sizi çok güzel günlerin beklediğini görüyorum.

İlişkisi olmayan Başaklar; bugünlerde geçmişinizden bir ziyaretçi çalabilir kapınızı. Aman siz siz olun, bu laflara kanmayın. Yoksa yine üzülen siz olacaksınız.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde kafanız oldukça yoğun. Geleceğe dair bazı sorular kafanızda dönüp duruyor. Peki bu planlarınız içinde şu anda hayatınızda olan kişi var mı? Bence oturup bir düşünün.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; kendine uygun kişiyi nerede bulacaksın? Aslında hiç de ummadığın bir yerde. Tesadüfi tanıştığın bu kişi, bir anda hayatının merkezine gelip yerleşecek.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; zor günlerden geçtiğinizi görüyorum. Biraz sakin kalmaya ve parterinizi de dinlemeye bakın. Orta yolu elbet bulacaksınız.

İlişkisi olmayan Akrepler; çevrenizden size çok fazla baskı yapıyorlar sanırım. Haliyle siz de ilişkilerden soğumuşsunuz. Bence kapılarınızı tamamen kapatmayın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugün sevdiğiniz kişiyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculukta, geleceğe dair çok güzel bir adım atacaksınız.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde planında geleceği düşünmek yok, sadece anın tadını çıkarmak var. Bence içinden geçen bu sesi dinlemelisin.

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Tarot falını da unutmayın!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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