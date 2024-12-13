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Burcuna Göre 14 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 14 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 14 Aralık Cumartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; yeni yıl dilekleriniz arasında ne var? Mutlu bir aile, büyüyen bir yuva mı? Eminim bu dilekleriniz daha yıl başı gelmeden gerçek olmaya başlayacak.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugünlerde biraz sakin günlerden geçiyorsunuz. Neyse ki yıl bitmeden yepyeni bir aşk kapınızı çalabilir.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; hayatın bazen zorlayıcı olduğunu biliyorum. Sevginin yetmediği zamanlar oluyor. Bugün, sevginizin öfkenizin gerisinde kaldığı anlar yaşayabilirsiniz.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; herkes size birilerini ayarlama derdinde. Hatta şu sıralar talipleriniz artmış gördüğüm kadarıyla. Bence içlerinden birisine şans vermeniz gerekiyor artık.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugünlerde ciddi kararlar için artık uygun bir zaman. İlişkinizi bir sonraki seviyeye taşımak isterseniz, ben arkanızdayım!

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; neden geçmişe bu kadar takılı kaldınız? Geçti artık deseniz bile zaman zaman hala hayallere dalıp gittiğinizi biliyorum...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; yeni yıl dileklerinizi şimdiden yazmaya başlayın. 1 Ocak itibariyle her şeyin güzelleştiğini göreceksiniz!

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bu sıralar yeni heyecanlar, yeni duygular peşindesiniz. Bence aradığınızı tam da bugün bulacaksınız. Uzun vadeli olmasa da bugünlerde mutlu olacağınızı görüyorum.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; siz öyle kırılmışsınız ki artık söylenen hiçbir şeye inanmak istemiyorsunuz. Bence biraz sakinleşin. Kendinize de daha fazla zarar vermeyin.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugünlerde işleriniz başınızdan aşkın. Haliyle aşka ayıracak vaktiniz yok gibi. Siz öyle sanın...Tam da en yoğun olduğunuz anda aşkınız sizi bulacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; siz kendinizden biraz fazla taviz veriyor olabilir misiniz? Böyle giderse ilişkide çok fazla yorulacak, sevginize rağmen devam etmek istemeyeceksiniz.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; uzun süredir aklınızdan çıkaramadığınız bir insan var. Bu kişiyle hayaller kuruyor, hayal kurarken de şapşal şapşal gülümsüyorsunuz. Artık bir adım atmaya ne dersiniz?

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bugünlerde bir dönüşüm içerisindesin. Geleceğe dair planlarını netleştiriyorsun. Peki bu planların içinde, şu anda hayatında olan o kişi var mı?

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; biraz kafa dağıtmaya ihtiyacın var bence. Bugün arkadaşlarınla dışarı çıkmaya ne dersin? O kötü giden ilişkinin izlerini de silmenin vakti geldi çoktan.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; lütfen başkalarının ilişkin hakkında ileri geri yorum yapmasına izin verme. Sen, doğru yolda ilerliyorsun. 

İlişkisi olmayan aslanlar; yeni yıl gelmeden harika bir aşkın içinde bulacağını görüyorum kendini. Sanırım bu kişinin ismi de 'D' ile başlıyor!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; kim ne derse desin aşk için, önce hoş sonra da boş gelir...Sanırım sen de bugünlerde bu sözlere uygun bir ruh hali içindesin. Lütfen geleceğini mahvetmemek için biraz cesaretli ol!

İlişkisi olmayan Başaklar; ismi 'S' ile başlayan birisi va rmı etrafınızda? Bu kişiyle aranızda bir şeyler yaşanabilir, benden söylemesi!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde aranıza girmek isteyen üçüncü kişiler olabilir. Aman dikkat! Siz siz olun, bu dolduruşlara kulak asmayın.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; dışarıda gördüğün ilişkiler ne kadar yüzeysel değil mi? Sanırım sen de bu yüzden bir ilişki istemiyorsun. Bence bu bakış açını değiştirmelisin. Kendine uygun bir kişi bulacağını biliyorum.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugünlerde her şey yolunda maşallah! Lütfen sen de elini tahtaya vurmayı ihmal etme. Her şeyin böyle devam etmesini umuyorum senin için.

İlişkisi olmayan Akrepler; aklında hala o kişiyle hayaller kurduğunu biliyorum. Bence artık bu kişiyi aşmalısın. Seni çok daha güzel isimler, çok daha güzel ilişkiler bekliyor.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; sevdiğiniz kişiyle aranızda sebepsiz bir soğukluk var. Sanırım birbirinize yeterince zaman ayırmamışsınız. Bugün partnerinize bir sürpriz yapmaya ne dersin?

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde yalnızlığın tadını çıkartmak istediğinizi biliyorum. Bence buna pek de şansınız olmayacak. Telefonunuza gelen bir mesaj, sizi oldukça heyecanlandıracak!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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