Burcuna Göre 14 Aralık Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; yeni yıl dilekleriniz arasında ne var? Mutlu bir aile, büyüyen bir yuva mı? Eminim bu dilekleriniz daha yıl başı gelmeden gerçek olmaya başlayacak.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; bugünlerde biraz sakin günlerden geçiyorsunuz. Neyse ki yıl bitmeden yepyeni bir aşk kapınızı çalabilir.