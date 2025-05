Burcuna Göre Yüzde Kaç Hayatın Zor?

Hayatınızın %35'lik bir kısmı, belki de daha fazlası, zorluklarla dolu. Bu zorluklar herkesin hayatının bir parçası ve kimse bu durumdan kaçamaz. Her gün, her saat, hatta her dakika karşılaştığınız zorluklar, hayatınızın bir parçası. Bu zorluklar bazen iş yerindeki stresli bir toplantı, bazen evdeki dağınık bir oda, bazen de trafikte geçirdiğiniz uzun saatler olabilir. Belki de bu zorluklar, hayatınızın %35'ini oluşturuyor.