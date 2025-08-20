onedio
Burcuna Göre Senin Favori Ev İşin Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 10:31

Herkes ev işini bayılarak yapmıyor belki ama bu testi çözenlerin içinde bir temizlik aşkı var! Temizlik senin için de başlı başına bir terapi yöntemi gibiyse doğru yerdesin. Fakat bu demek değil ki her türlü ev işinden keyif alıyorsun. Mutlaka bir favorin vardır. İşte bu testte bunu öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇

1. Burcunu seç bakalım. 👇

Sen evi süpürmeye bayılıyorsun!

Sen enerjik, hareketli, asla yerinde duramayan birisin. Temizlik söz konusu olunca da senin için akan sular duruyor! Sana göre temizliğin en önemli aşaması ise evi süpürmek. Ama öyle yüzeysel değil; halıların altını, tüm köşeleri, koltukları iyice süpürmek! Çünkü sen eline süpürgeyi aldın mı asla duramıyorsun. Müziği açıp, süpürgeni alırsın ve o ev senden sorulur artık! Odanın köşesinden salonun ortasına kadar adeta mini bir maraton koşuyor gibisin. Evi süpürürken bile bir sonraki adımını düşünüyorsun. Evdeki tozlarla birlikte kafandaki düşünceleri de süpürüyorsun! Bu senin için temizliğin bir parçası değil, bir ritüel!

Çamaşır katlamak deyince de sen!

Senin için evin düzenini sağlamak çamaşırlarla başlıyor. Mis gibi yumuşatıcı kokan yeni yıkanıp kurumuş çamaşırlar... Bazılarına çamaşır katlamak işkence gibi gelir ama bu senin kendini iyi hissetme yöntemin. Çünkü senin için düzen ve tertip çok önemli, bu yüzden her şey yerli yerinde olmalı. Havlular aynı hizada mı? Tişörtler askıya göre mi sıralanmış? İç çamaşırları rulo halinde mi? Hepsine tek tek dikkat eden bir düzen tutkunusun sen! Katladığın her kıyafetle birlikte için rahatlıyor ve temizliğin büyük bir bölümünü halletmiş gibi hissediyorsun. Bu da sana kendini iyi hissettiriyor ve seni fazlasıyla motive ediyor. O halde sana kolay gelsin diyelim!

Çekmece düzenlemek senin işin!

Sende analitik zeka ile estetik kaygı bir araya gelmiş! Düzen, dikkat, simetri... Temizlikte seni bu üç kelime tanımlıyor resmen! Raf düzenlemek senin için sadece “Şunu şuraya koyayım.” değil. Bu senin için bir sanat! Hangi kitap yan yana iyi durur? Hangi kutuya hangi kablolar sığar? Hangi çerçeve sol köşede daha dengeli olur? Çamaşırları renklerine göre mi ayırsam? Bu sorular seni heyecanlandırıyor. Ve en güzeli, işin bittiğinde o kadar tatmin olmuş hissediyorsun ki... Kimse görmese bile sen kendinle gurur duyuyorsun. Her şey yerli yerinde olduğunda zihnin de rahatlıyor. Kendi dünyanı yeniden şekillendirmekten keyif alıyorsun çünkü dağınıklığı kontrol altına almak senin en büyük gücün!

Senin terapin: Camları silmek!

Senin için ev işleri sadece temizlik değil; ruhunu tazelemenin, kafanı toplamının yollarından biri. Özellikle pencere silmek... Dışarıyı her zaman net görmek senin için çok önemli. O camları ayna gibi yaptığında içini öyle bir huzur kaplıyor ki... Hele bir de perdeleri de yeni yıkadıysan... İşte o zaman senden keyiflisi yok demektir! Cam silmek bazıları için işkence olsa da senin için bir terapi gibi! Evin her köşesini temizlemek zor ama cam silmek zahmet ister. Bu iş senin uzmanlık alanın olmuş o yüzden asla zorlanmıyorsun! Bazen diğer ev işlerine burun kıvırsan da cam silmek söz konusu olunca senden hızlısı yok! Bu disiplinli ve iş bilen yapın sayesinde sevdiğin her şeyi layıkıyla yerine getirmeyi başarıyorsun!

