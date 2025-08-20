Burcuna Göre Senin Favori Ev İşin Ne?

Senin için ev işleri sadece temizlik değil; ruhunu tazelemenin, kafanı toplamının yollarından biri. Özellikle pencere silmek... Dışarıyı her zaman net görmek senin için çok önemli. O camları ayna gibi yaptığında içini öyle bir huzur kaplıyor ki... Hele bir de perdeleri de yeni yıkadıysan... İşte o zaman senden keyiflisi yok demektir! Cam silmek bazıları için işkence olsa da senin için bir terapi gibi! Evin her köşesini temizlemek zor ama cam silmek zahmet ister. Bu iş senin uzmanlık alanın olmuş o yüzden asla zorlanmıyorsun! Bazen diğer ev işlerine burun kıvırsan da cam silmek söz konusu olunca senden hızlısı yok! Bu disiplinli ve iş bilen yapın sayesinde sevdiğin her şeyi layıkıyla yerine getirmeyi başarıyorsun!