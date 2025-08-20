Burcuna Göre Senin Favori Ev İşin Ne?
Herkes ev işini bayılarak yapmıyor belki ama bu testi çözenlerin içinde bir temizlik aşkı var! Temizlik senin için de başlı başına bir terapi yöntemi gibiyse doğru yerdesin. Fakat bu demek değil ki her türlü ev işinden keyif alıyorsun. Mutlaka bir favorin vardır. İşte bu testte bunu öğreniyoruz! Haydi başlayalım. 👇
1. Burcunu seç bakalım. 👇
Sen evi süpürmeye bayılıyorsun!
Çamaşır katlamak deyince de sen!
Çekmece düzenlemek senin işin!
Senin terapin: Camları silmek!
