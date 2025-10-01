Burcuna Göre En Toksik Özelliğin Ne?
Her burcun kendi içinde taşıdığı eşsiz ve harika özellikler olduğunu biliyoruz. Ancak, bir yandan da bu burçların, kabul etmek gerekirse, biraz toksik yönleri de bulunuyor. Bu durum, burçların çekici ve gizemli dünyasını biraz daha karmaşık hale getiriyor. Peki, senin burcunun karanlık tarafı ne kadar baskın? Bu baskın özellikler, belki de senin burcunun en çarpıcı ve dikkat çekici yönlerini oluşturuyor olabilir. Belki de senin burcun, sevdiklerini biraz fazla sıkıştıran, onları kontrol etmeye meyilli bir burç... Ya da belki de duygusal manipülasyon konusunda bir usta, herkesi etrafında döndürebilen bir burç...
Burcunu seçer misin?
Öfke patlamaları
İnatçılık
İkiyüzlülük
Aşırı alınganlık
Ego patlaması
Aşırı eleştirel olmak
Kararsızlık
Kin tutmak
Patavatsızlık
Duygusal soğukluk
Aşırı umursamazlık
Kurban rolüne bürünmek
