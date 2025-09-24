Tasarladığın Eve Göre Ne Kadar Dikkat Çekiyorsun?
Hayalindeki evi tasarlarken, aslında kendinle ilgili ne kadar çok şeyi ortaya koyduğunu biliyor muydun? Seçtiğin detaylar, renkler ve tarzlar kişiliğinin ipuçlarını verirken, etrafındaki insanların seni nasıl algıladığına dair de ipuçları taşıyor olabilir. Bu eğlenceli test, tasarladığın eve bakarak senin ne kadar kıskanılan biri olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. Hazır mısın?
Haydiiiiii!
1. Öncelikle evinin dış görünüşünü seçer misin?
2. Peki evinin bahçesi nasıl olmalı?
3. Evine girdin nasıl bir antre seni karşılamalı?
4. Kendine bi' salon seç desek...
5. Şimdi de mutfak seçer misin?
6. Sırada yatak odası var.
7. Banyo seçimini de yapar mısın?
8. Kendine dinleneceğin bir köşe seç!
9. Balkonun nasıl olmalı peki?
10. Son olarak nasıl bir havuz tercih edersin?
Sen çok dikkat çekiyorsun!
Sen daha az dikkat çekiyorsun!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
