Geçmiş Hayatında Ruh Eşinle Evli miydin?
Hiç tanımadığın biriyle ilk defa karşılaştığında garip bir tanıdıklık hissine kapıldın mı? Ya da bazı insanlarla aranda açıklanamaz bir bağ olduğunu düşündün mü? Belki de bu hislerin kaynağı… geçmiş bir hayat! Reenkarnasyon inancına göre, ruhlarımız bu dünyaya defalarca gelir ve her seferinde farklı deneyimler yaşar. Peki ya ruh eşin? O da seninle birlikte her hayatta yolculuk ediyor olabilir mi? Belki de bir zamanlar onunla evliydin, birlikte bir ömür geçirdiniz… Kim bilir?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşka inancın nasıl?
4. Rüyalarında en çok ne görürsün?
5. Geçmiş hayatlara inanıyor musun?
6. Hiç biriyle tanıştığında “Seni daha önce tanımış gibiyim” hissi yaşadın mı?
7. Rüyaların genellikle seni mutsuz ediyor mu?
8. Aşık olduğunu nasıl anlarsın?
9. Doğduğun gün bunlardan biri mi?
10. Son olarak sadece 1 kere aşık olunacağına mı inanıyorsun?
Geçmiş hayatında ruh eşinle evliydin!
Geçmiş hayatında ruh eşlinle evli değildin!
