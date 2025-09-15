Hangi Hayvandan Daha Zekisin?
Zeka sadece insanlara özgü değil! Hayvanlar dünyasında da şaşırtıcı derecede zeki türler var: Alet kullanan kargalar, strateji kuran ahtapotlar, sosyal zekasıyla hayran bırakan yunuslar... Peki senin zekan hangi hayvanla yarışır durumda?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi sayı diğerlerinden farklıdır?
4. Devamını bul: 2 – 4 – 8 – 16 – ?
5. Çiftlikte 3 tavuk ve 4 koyun var. Toplam kaç bacak var?
6. “Kalem” kelimesinden kaç farklı 3 harfli kelime oluşturulabilir?
7. Bir saat sabah 9:00'u gösterdiğinde 90° açı yapan akrep ve yelkovan, hangi saatte tekrar 90° açı yapar?
8. Ayşe, Burak’tan 4 yaş büyük. 5 yıl önce Ayşe, Burak’ın yaşının 2 katıydı. Burak şimdi kaç yaşında?
9. Ağaç:Orman = Yıldız:?
10. Hangisi bir meyve değildir?
Yunus
Karga
Ahtapot
Köpek
