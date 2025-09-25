Güzelliğin Yüzde Kaç Etkileyici?
Gözler kalbin aynasıysa, senin aynaların ne kadar güçlü yansıtıyor? Bazı bakışlar vardır, bir anlığına denk gelirsin ama etkisi günlerce sürer. Peki senin bakışların ne kadar etkileyici? Sessiz bir çekim gücüne mi sahipsin, yoksa girdiğin ortamda gözler anında sana mı çevriliyor?
1. Bir ortama girdiğinde genellikle...
2. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştığında...
3. Makyaj/Stil hakkında ne düşünüyorsun?
4. Birini ilk gördüğünde en çok ne dikkatini çeker?
5. Ayna karşısında...
6. Bir flört ortamında hangisi seni en iyi tanımlar?
7. Güzelliği en çok ne etkiler?
8. Son olarak kendi tarzını nasıl tanımlarsın?
%90 Etkileyici: Duruşunla Büyülüyorsun!
%65 Etkileyici: Tarzınla Etkiliyorsun!
%40 Etkileyici: İçtenliğin Ön Planda!
%20 Etkileyici: Güzellik Sence Tanım Değiştirir!
