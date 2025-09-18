onedio
Burcuna Göre Hangi Blackpink Üyesisin?

Sena Erdoğdu
18.09.2025 - 10:18

Burcun, kişiliğinin gizli şifresi… Peki Blackpink üyelerinden hangisi seninle aynı enerjiyi taşıyor? Her burcun kendine özgü özellikleri var; cesur, tutkulu, kararlı ya da zarif… Blackpink’in dört yıldızı da farklı yönleriyle parlıyor. Senin burcun, hangi üyenin tarzına ve ruhuna daha çok uyuyor olabilir?

Burcunu seçer misin?

Lisa

Enerjinle girdiğin her ortamı hareketlendiriyorsun! Maceracı ruhun, cesaretin ve doğal liderliğin tam Lisa’yı andırıyor. Yeni şeyler denemekten korkmayan, her zaman sahnede gibi yaşayan birisin. Stilinle fark yaratıyor, arkadaş çevrende ilham kaynağı oluyorsun!

Jisoo

Sakinliğin, zarafetin ve kendine has mizahın seni Jisoo’ya benzetiyor. Sadık, güvenilir ve estetik zevki yüksek biri olarak her zaman “cool” kalmayı başarıyorsun. İnsanlar seninle vakit geçirirken huzur buluyor, tıpkı Jisoo’nun aurası gibi!

Jennie

Zeki, yaratıcı ve stil sahibi birisin. Tıpkı Jennie gibi hem zarif hem güçlü olmayı başarıyorsun. Sosyal ortamlarda ışığın parlıyor, zekânla ve esprilerinle herkesin ilgisini çekiyorsun. Moda ve müzik senin ruhunun bir parçası!

Rosé

Duygusal derinliğin ve romantik bakış açınla Rosé'yi andırıyorsun. Sanatsal yönün güçlü, müziğe ve hayallere tutkun bir yapın var. İç dünyan zengin, sezgilerin kuvvetli. İnsanları kelimelerle değil, hislerinle etkiliyorsun.

cansu ersan

Sakinliğin, zarafetin ve kendine has mizahın seni Jisoo’ya benzetiyor. Sadık, güvenilir ve estetik zevki yüksek biri olarak her zaman “cool” kalmayı başarıyo... Devamını Gör