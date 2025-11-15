Burçlara Göre: Sen Dost Musun Düşman Mısın?
Her burcun sosyal bir tonu, çatışma ve yakınlık kurma biçimi vardır. Bu tek soruluk testte sadece burcunu seçerek astrolojinin sana ne dediğini göreceksin: genel olarak insanlar sana nasıl yaklaşıyor, seninle bağ kurmak kolay mı yoksa mesafeli mi kalırlar; senin “dost” mu yoksa “düşman” mı olma ihtimalin hangi burçlarda daha yüksek?
Haydi, burcunu seç ve sonucunu oku!
Hangi burçsun?
Dostluğun güven düşmanlığın korku salıyor!
Güzel dostluk, zehirli düşmanlık!
Dost musun düşman mı belli değil!
Güzel dostluk, zehirli düşmanlık
Kimse seninle düşman olmak istemez!
Herkesin sahip olmak istediği dost!
Kimseye Kötülük Etmezsin Ama Bir Gün Terk Edersin
Onun düşmanlığından herkes korunsun!
Sen iyi bir dostsun!
Dostluğun sağlam, düşmanlığın kapı duvar..
Düşmanken çok umursamazsın!
Dostluğu Melek, Düşmanlığı Sessiz Lane
