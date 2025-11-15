Burçlara Göre: Sen Dost Musun Düşman Mısın?

Sen dostlarına ömrünü verirsin, sabırla dinler, korur, evine sokar, ekmeğini paylaşırsın. Ama biri seni kırarsa? Sen Koç gibi bağırmazsın. Sessizce çekilirsin. İşin kötüsü, geri dönmezsin. Düşmanlığın bağırarak değil, tüm enerjini keserek olur. Adam senin yokluğunu yavaş yavaş hisseder. Ve en kötüsü? Sen unutmazsın. On yıl da geçse, o dosya kapanmaz.Boğa hem en güzel dosttur, hem de dönüşü olmayan kapıdır.