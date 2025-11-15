onedio
Burçlara Göre: Sen Dost Musun Düşman Mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.11.2025 - 19:01

Her burcun sosyal bir tonu, çatışma ve yakınlık kurma biçimi vardır. Bu tek soruluk testte sadece burcunu seçerek astrolojinin sana ne dediğini göreceksin: genel olarak insanlar sana nasıl yaklaşıyor, seninle bağ kurmak kolay mı yoksa mesafeli mi kalırlar; senin “dost” mu yoksa “düşman” mı olma ihtimalin hangi burçlarda daha yüksek? 

Haydi, burcunu seç ve sonucunu oku!

Hangi burçsun?

Dostluğun güven düşmanlığın korku salıyor!

Sen dostluğa öyle bir ciddiyetle yaklaşırsın ki, sevdiğin insanın yanında duruşun örgüt gibi nettir. Korursun, savunursun, kavga gerekiyorsa önden yürürsün. Ama biri sana yanlış yaparsa? Bitirirsin. Sessiz değil, gürültülü bitirirsin. Düşmanlığın pasif agresif değildir; doğrudan, açık ve göz önünde gerçekleşir. Kimse senin ne düşündüğünü merak etmez, çünkü sen söyler ve yaparsın. Bu yüzden insanlar seninle kavga ederken iki kez düşünür. Senin olayın net: Dostun kazanır, düşmanın yanar.

Güzel dostluk, zehirli düşmanlık!

Sen dostlarına ömrünü verirsin, sabırla dinler, korur, evine sokar, ekmeğini paylaşırsın. Ama biri seni kırarsa? Sen Koç gibi bağırmazsın. Sessizce çekilirsin. İşin kötüsü, geri dönmezsin. Düşmanlığın bağırarak değil, tüm enerjini keserek olur. Adam senin yokluğunu yavaş yavaş hisseder. Ve en kötüsü? Sen unutmazsın. On yıl da geçse, o dosya kapanmaz.Boğa hem en güzel dosttur, hem de dönüşü olmayan kapıdır.

Dost musun düşman mı belli değil!

Sende her şey ruhun o gün nerede ise ona göre şekillenir. Keyiflisin, cennet gibisin. Gerilmişsin, esip dağıtırsın. Dostluğun eğlenceli, esprili ve zekice. İnsanlar seninle iyi vakit geçirmeyi sever. Ama ihanet, baskı veya sıkıcılık gördüğün anda bağları kesersin. Sessiz değil: soğuk ve hızlı. Düşmanlığın planlı değil, ani ve keskin olur. Bir gün varsan, bir gün yoksun. Ve bunu kimse öngöremez.Dozun belirsiz.

Güzel dostluk, zehirli düşmanlık

Sen sevdiklerine anaç bir siper olursun. Sararsın, korursun, kollarsın, kendini bile feda edersin. Ama sana kötülük yapan birine? Duygusal intikam alırsın. Sen fiziksel kavga etmezsin, susarsın, uzaklaşırsın, kendini çekersin. Ama unutmazsın Gece yatarken bile hatırlarsın. Kalp kırığın senin savaş alanındır. Sen dostuna yastık, düşmanına diken olursun.

Kimse seninle düşman olmak istemez!

Sen dostunu yüceltirsin. Desteklersin, moral verirsin, gurur duyarsın. Ama biri seni kıskanır, küçümser ya da gölgelemeye çalışırsa? Direkt tahttan indirirsin. Senin düşmanlığın bağırmak değil, değerini geri çekmektir. Birini görmezden geldiğinde o kişi yok olur. Senin için tek prensip:Saygısı olmayanın hayatında yerin yok.

Herkesin sahip olmak istediği dost!

Sen dostunun hayatını düzenlersin, iyileştirirsin, yönlendirirsin. Yani emeği gerçek olan bir dostsun. Ama düşman olduğunda? Sözün bıçaktan keskin olur. Karşındaki insanı kalbinden değil, egosundan vurursun. Senin Düşmanlığında kavga yoktur. Analiz ve paketleyip çöp atma vardır. Kibarca bitirirsin, ama ölüm gibi bitirirsin. Başak’tan giden geri dönmez.

Kimseye Kötülük Etmezsin Ama Bir Gün Terk Edersin

Sen kimseye düşman olmazsın, çünkü gerçekten kötülük yapmayı bilmezsin. Ama ilişki seni yorduğunda, saygısızlık gördüğünde, dengen bozulduğunda Sessizce çekip gidersin. Ve kimse ne oldu anlamaz. Dostluğun nazik, sakin ve sabırlıdır Ama bir kere koptuğunda, telafisi yoktur. Senin düşmanlığın yok oluş şeklinde.

Onun düşmanlığından herkes korunsun!

Sen dostuna yeminli sadıksın. Öl de öl derseler, beklersin. Sevdiğin insan senin için kutsaldır. Ama düşmanın? Yanlış seçti.Sen savaş açarsan sessiz gelmezsin. Zekân, analiz gücün ve sabrın karşındakini içeriden çökertir. Sen öç almayı zamanla pişirirsin. Akrep’in dostluğu mücevher, düşmanlığı cehennemdir.

Sen iyi bir dostsun!

Sen kötü niyetli biri değilsin. Kimseyle savaşmak istemezsin. Ama düz sözlülüğün, sabırsızlığın ve pat diye konuşman insanları incitebilir. Dostluğun samimi, eğlenceli, enerjik. Ama ilişki sana dar gelirse, çekip gidersin. Kimseye açıklama borçlu hissetmezsin. Düşmanlık sende doğuştan yok; ama umursamazlık bazen düşmanlık gibi algılanır.

Dostluğun sağlam, düşmanlığın kapı duvar..

Sen dostuna ömürlük güven verirsin. Sözün net, duruşun sabit, enerjin gerçek. Ama biri sana yanlış yaptı mı? Bir tuş kapatırsın. Ne kavga, ne bağırma, ne intikam. Sadece bitti. Düşmanlığın soğuk, profesyonel ve keskin. İnsan kaybettiğini geç anlar ama çok acı anlar.

Düşmanken çok umursamazsın!

Sen insanları oldukları gibi kabul edersin; bu yüzden çok rahat ilişki kurarsın. Dostluğun akıl ve prensip üzerine. Fakat duygusal yoğunluk seni boğar. Sana yanlış yapan birine karşı bağırmazsın, kavga etmezsin. Sadece duygusal fişi çekersin. Ve o insan senin için artık yoktur. Düşmanlığın öyle sessizdir ki, karşı taraf kendi kendini yer.

Dostluğu Melek, Düşmanlığı Sessiz Lane

Sen sevdiklerini ruhuyla seven birisin. Empatin büyüktür, kalbin yumuşaktır. Ama sana yapılan haksızlık ruhundan geçer. Seni kıran biri için dua değil, beddua bile etmezsin, ama O insanın kendi hayatı çöker. Çünkü enerji kuralın güçlüdür. Senin düşmanlığın tanrısal adalet gibidir: Gelir ama nereden geldiği belli olmaz.

