Bunları Yapma: Saç Yıpranmasına Neden Olan Günlük Alışkanlıklar
Saçın durduk yere yıpranmıyor ya... Elbette dış etmenlerden dolayı yıpranır ama saç bakımında eksik yaptığın ya da farkında olmadan bazı alışkanlıkların saçını yıpratabilir. Kim istemez ki ipek gibi saçlarını savurmayı?
Saçının yıpranmasına sebep olan şeyleri burada bulabilirsin!
Çok sıcak su ile yıkamamalısın.
Sürekli sıkı topuz ya da at kuyruğu yapmak da saçı yıpratır.
Saçı ıslakken sertçe taramak... Annelerimiz yine böyle yapardı!
Şekil vermek elbette güzeldir ama günün sonunda saç yine yıpranır.
Saçının temizlendiğini hissedersin ama fazla şampuan kullanmak da saçı yıpratan şeylerden.
Saçı kuruturken havluyla kavga eder gibi kurulama. Biraz daha nazik olabilirsin. 💖
Doğru saç tarağı seçmek, doğru eşi seçmekten bir tık zor. Saça uygun tarakla saçlar taranmalı.
Aynı zamanda her saç tipi için farklı ürün kullanmak gerek. Yoksa saçlar daha çok yıpranır.
