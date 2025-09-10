Bunları Yapma: Saç Yıpranmasına Neden Olan Günlük Alışkanlıklar

Kaynar su ile duş almak bazıları için keyifli olabilir ama sıcak suyla duş almanın faydaları olduğu gibi zararları da var elbette. Saçını kaynar suyla yıkamak, tellerin doğal nemini kaybetmesine neden olur. Ilık suyla yıkamak hem saç derisini daha konforlu hissettirir hem de saç tellerini daha rahat bırakır.