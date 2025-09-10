onedio
Bunları Yapma: Saç Yıpranmasına Neden Olan Günlük Alışkanlıklar

Erkan Tuna Budak
10.09.2025 - 16:13

Saçın durduk yere yıpranmıyor ya... Elbette dış etmenlerden dolayı yıpranır ama saç bakımında eksik yaptığın ya da farkında olmadan bazı alışkanlıkların saçını yıpratabilir. Kim istemez ki ipek gibi saçlarını savurmayı?

Saçının yıpranmasına sebep olan şeyleri burada bulabilirsin!

Çok sıcak su ile yıkamamalısın.

Kaynar su ile duş almak bazıları için keyifli olabilir ama sıcak suyla duş almanın faydaları olduğu gibi zararları da var elbette. Saçını kaynar suyla yıkamak, tellerin doğal nemini kaybetmesine neden olur. Ilık suyla yıkamak hem saç derisini daha konforlu hissettirir hem de saç tellerini daha rahat bırakır.

Sürekli sıkı topuz ya da at kuyruğu yapmak da saçı yıpratır.

Annelerimiz küçükken saçımızı sıkı sıkı topardı ve lastikle sımsıkı bağlardı. Şimdi büyüdük ve belki bazımız aynı alışkanlığa sahip. Saçını yıpratan şeylerden biri de sıkı topuz yapmak ya da sürekli at kuyruğu halinde bırakmak. Aman diyelim, saçlar böyle bile yıpranıyor.

Saçı ıslakken sertçe taramak... Annelerimiz yine böyle yapardı!

Saçlarımız ıslak haldeyken en savunmasız durumdadır. Saçı ıslakken değil de havluyla suyunu aldıktan sonra nazikçe taramalıyız. Yıpranma payı gözle görülür bir şekilde azalacaktır.

Şekil vermek elbette güzeldir ama günün sonunda saç yine yıpranır.

Düzleştirici ya da maşa sürekli kullanıldığında saç kolayca nemini kaybeder. Isıya karşı koruyucu bir ürün kullanarak saçlara şekil vermek saçın yıpranmasını azaltmaya yardım eder.

Saçının temizlendiğini hissedersin ama fazla şampuan kullanmak da saçı yıpratan şeylerden.

Her şeyin fazlasının zarar olduğunu biliyoruz ve şampuanın da fazlası zarar. Çok fazla şampuan kullanmak saçın doğal yağ dengesini bozabilir. Avuç içine küçük bir miktar almak genelde yeterli olur.

Saçı kuruturken havluyla kavga eder gibi kurulama. Biraz daha nazik olabilirsin. 💖

Duştan çıkar çıkmaz havluyla hırpalamak saç tellerini yorar. Onun yerine fazla suyu sıkıp yumuşak bir havluyla sarmak çok daha nazik bir yöntemdir.

Doğru saç tarağı seçmek, doğru eşi seçmekten bir tık zor. Saça uygun tarakla saçlar taranmalı.

Her saç tipine aynı fırça ya da tarak olmuyor. Saçını tararken evde hangi tarak varsa kullanmamalısın. İnce telli saç için yumuşak, kalın telli saç için biraz daha güçlü fırçalar tercih etmek saçın daha kolay açılmasını sağlar.

Aynı zamanda her saç tipi için farklı ürün kullanmak gerek. Yoksa saçlar daha çok yıpranır.

Her ürün herkeste aynı sonucu vermez. Saç tipine uygun olmayan ürünler saçın daha mat veya ağır görünmesine neden olabilir. İçerikleri okumak ve saçına en iyi geleni bulmak  en önemlisi.

