Bunları Biliyor musun? Yüz Temizleyici Kullanırken Yapılan 10 Hata

25.09.2025 - 17:03

Temiz bir cilt için yüzü her gün temizlemek şart! Fakat yüzünüzü temizlerken kesinlikle bilmeniz gereken bazı kurallar var. Çünkü yanlış yüz temizleme metotları cildinize oldukça zarar veriyor. Gelin, yüz temizleyicisi kullanılırken yapılmaması gereken hatalara birlikte bakalım!

1. Yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka ellerinizi temizleyin.

Ellerimiz gün boyu kire, toza ve tere maruz kalıyor. Bu yüzden de yüzünüzü yıkamaya temizlemeye başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey, ellerinizi güzelce temizlemek. Bu sayede daha temiz bir şekilde rutininize başlamış olursunuz.

2. Yanlış ürün seçimine dikkat!

'Ne bulursam yüzüme sürerim...' gibi düşünceleriniz varsa bu mantığın temizleme rutininin hiçbir noktasında işinin olmadığını söylemeliyiz. Her insanın cilt tipi ve bu cilt tipinin ihtiyaç duyduğu şeyler birbirinden çok farklıdır. Mesela cildiniz kuruysa nemlendirici özelliği yüksek yüz temizleyicileri kullanmalısınız.

3. Yeterli miktarda ürün kullanın.

Yüz temizleyicinden bir avuç ürün aldığınızda yüzünüzün daha fazla temizlenmediği gerçeğiyle sizi biraz yalnız bırakalım... Cildiniz ihtiyaç duyduğu ürün miktarı bir avuç kadardır. Fazla ürün kullanımı sadece yüz temizleyicinizin daha hızlı bitmesine neden olur.

4. Suyun sıcaklığı belli bir ayarda olsun.

Yüz temizleyicisini yüzünüzden temizlerken suyun sıcaklığını da mutlaka kontrol edin. En bilinen yanlışlardan biri de yüzü kaynar suyla yıkayınca daha fazla temiz olacağını düşünmektir. Tam aksine cildinizi oldukça kurutan bir eylemdir.

5. Ürünü sürdükten sonra hemen yıkamayın!

Yüz temizleyicisini yüzünüze sürdükten sonra anında durulama işlemine geçmeyin. En az 30 saniye yüzünüzde ovalayarak ürünü tutun. Bu işlem yüzünüzdeki yağ ve kirin çözülmesi için gayet yeterlidir.

6. Yüzünüzü sertçe ovalamayın!

Yüz temizlerken bastıra bastıra temizlemenin ayrı bir zevki var, kabul ediyoruz... Fakat bu işleme dikkat etmek gerekebilir çünkü yüzünüze yaptığınız güçlü sürtme hareketleri cildinizi etkileyebilir. Yüzünüze daha nazik, dairesel hareketlerle temizleme işlemi yapın.

7. Günde 2 kere yüz yıkamak yeterlidir.

Bir sabah, bir de akşam olmak üzere günde iki kere yüz temizleyicisi kullanmak cildiniz için yeterlidir. Daha fazlası cildinizi sadece gereksiz yıpratmadır. İkiden daha sık yüzünüzü temizlerseniz cildinizi savunmasız bırakıp etkilenmesine neden olabilirsiniz.

8. Yüzünüzü mutlaka yıkayın.

Temizleyiciyi kullandıktan sonra asla yüzünüzde bırakmayın, mutlaka foşur foşur yıkayın... Yoksa cildinizi sadece kendi kiriyle yıkayıp bırakmış gibi olursunuz. Yüzünüzü yıkamazsanız yüzünüzdeki kalıntılar gözeneklerinizin tıkanmasına sebep olur.

9. Havluyu yüzünüze sertçe uygulamayın!

Yüzünüzü kurulamak için tercih ettiğiniz havlunun yüzünüzü çizecek sertlikte olmamasına dikkat etmelisiniz. Sert bir havlu yerine, daha yumuşak bir kağıt havlu da tercih edilebilir. Yine kullandığınız havluyu sık sık değiştirmeyi unutmamanız gerektiğini de hatırlatalım.

10. Son adımınız her zaman nemlendirici olsun.

Cildinizi temizledikten sonra 'harika oldu' diye köşeye çekilmemek lazım... Yüz temizleyicisi ve nemlendirici birbirinden asla ayrılamayan harika bir ikilidir. Çünkü yıkama sonrası cilt doğal nemini kaybedeceği için cilt nemlendiriciye çok daha fazla ihtiyaç duyar.

