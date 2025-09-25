Bunları Biliyor musun? Yüz Temizleyici Kullanırken Yapılan 10 Hata
Temiz bir cilt için yüzü her gün temizlemek şart! Fakat yüzünüzü temizlerken kesinlikle bilmeniz gereken bazı kurallar var. Çünkü yanlış yüz temizleme metotları cildinize oldukça zarar veriyor. Gelin, yüz temizleyicisi kullanılırken yapılmaması gereken hatalara birlikte bakalım!
1. Yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka ellerinizi temizleyin.
2. Yanlış ürün seçimine dikkat!
3. Yeterli miktarda ürün kullanın.
4. Suyun sıcaklığı belli bir ayarda olsun.
5. Ürünü sürdükten sonra hemen yıkamayın!
6. Yüzünüzü sertçe ovalamayın!
7. Günde 2 kere yüz yıkamak yeterlidir.
8. Yüzünüzü mutlaka yıkayın.
9. Havluyu yüzünüze sertçe uygulamayın!
10. Son adımınız her zaman nemlendirici olsun.
