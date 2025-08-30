onedio
Bulaşık Makinesi Neden Koku Yapar ve Nasıl Önlenir?

30.08.2025 - 12:01

Bulaşık makinesinden kötü kokular mı geliyor? Sebepleri sandığından basit olabilir. Makinede koku oluşumunu önlemek için bilmen gerekenleri adım adım anlattık. Pratik ve etkili adımlar için önerilerimizi hemen okumaya başla!

Öncelikle şunu soralım: Bulaşık makinesi neden koku yapar?

Bulaşık makinesinin kokmasının sebeplerinden biri de filtrede biriken yemek artıkları, içeride kalan nem ve kapağın uzun süre kapalı kalmasıdır. Fazla deterjan, tıkanan hortumlar ya da lastik contalardaki kirler de kokuyu artırabilir. Düzenli temizlikle kolayca önlenebilir.

Baştan belirtelim: Filtreyi uzun süre temizlemeden bırakma.

Bulaşık makinesinin alt kısmındaki filtre, yıkanan bulaşıklardan süzülen artıkların toplandığı yerdir. Tabağındaki o minik pilav taneleri, kahve telvesi kalıntısı ya da limon kabuğu gibi parçalar yavaş yavaş bu filtrede birikir. Zamanla bu artıklar çürür, bakteri üretir ve kokunun ana kaynağı haline gelir. Filtreyi çıkarmak ve akan suyun altında güzelce yıkamak birkaç dakikanı alır ama sonucu günlerce fark edilir.

Bulaşıkları yemek artığıyla koymak hata olur.

Bulaşık makinesi bulaşıkları elbette yıkıyor ama bazen istediğimiz gibi temizlemeyebilir. Tabakta bırakılan büyük yemek parçaları makine içindeki hortumları ya da pervaneleri tıkayabiliyor. Daha da kötüsü bu parçalar temizlenmeden makinenin içinde bir köşeye sıkışırsa kısa sürede bozulup kötü koku yaymaya başlıyor. Bulaşıkları yerleştirmeden önce sudan geçirmen yeterli. Bulaşık süngeriyle yıkamana gerek yok, sadece büyük parçaları al.

Makineyi tıka basa doldurmak kokuyu davet eder.

Her yeri tabakla doldurmak verimli gibi görünebilir ama bu makinenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Su ve deterjan her noktaya ulaşamadığında özellikle alt raftaki kirli alanlar tam temizlenmez. Yıkama bittikten sonra kurumuş yemek kokuları ya da deterjan kalıntıları burnuna gelir. Bulaşıkları biraz aralık yerleştirmek hem daha temiz sonuç verir hem de makinenin içini ferah tutar.

Yanlış ya da fazla deterjan kullanımı borularda birikir.

“Bol köpük olursa daha iyi temizler.” mantığı bulaşık makineleri için geçerli değil. Aksine fazla deterjan borularda ya da makine içindeki dar alanlarda birikir. Bu kalıntılar zamanla sertleşir, içeriye kötü bir koku salar ve makinenin ömrünü bile kısaltabilir. Deterjanın arkasında yazan miktara sadık kalmak hem temizliğin kalitesini artırır hem de kokuyu önler.

Makineyi nadiren kullanmak da koku yapar.

Evde çok sık yemek yapmıyorsan ya da tek yaşıyorsan makineyi haftada bir bile zor çalıştırıyor olabilirsin. Ama bu durumda içeride kalan su özellikle hortumlarda ya da alt kısımlarda birikmeye başlar. Zamanla bu su bayatlar ve hafif bir küf kokusu yayar. En azından haftada bir kez içinde bulaşık olmasa bile boş şekilde kısa bir programda çalıştırmak faydalı olur.

Yıkamadan sonra kapağı hemen kapatma.

Makine yıkamayı bitirdikten sonra içi halen buharlı olur. Eğer kapağı hemen kapatırsan içerideki nem dışarı çıkamaz. Bu da zamanla bakteri oluşumuna ve dolayısıyla kötü kokuya neden olur. Yıkama bittikten sonra kapağı en az yarım saat kadar aralık bırakmak içerinin iyice kurumasını sağlar. Özellikle gece çalıştırıyorsan sabaha kadar kapağı biraz açık tutman yeterli.

Kapak contaları göz ardı edilmemeli.

Makinenin kapağında bulunan kauçuk contalar genellikle temizlik sırasında atlanır. Oysa bu lastiklerin arası su kalıntısı ve minik yemek parçalarıyla dolabilir. Bu alanı haftada bir nemli bir bez ya da pamuklu çubukla silmek hem hijyen açısından hem de koku önleme açısından önemlidir. İki dakika sürer ama etkisi büyük olur.

Sirke ve karbonat ikilisi mucize yaratır.

Doğal yöntem sevenler için en etkili ikili beyaz sirke ve karbonat. Önce makinenin altına bir bardak sirke dök ve yüksek sıcaklıkta bir yıkama yap. Böylelikle yağ kalıntıları hemen çözülür. Ardından içine biraz karbonat serpip kısa bir program çalıştır. Hem kötü kokular gider, hem içi mis gibi kokar. Kimyasal kullanmadan temizlik isteyenler için birebir.

