Bulaşık Makinesi Neden Koku Yapar ve Nasıl Önlenir?

Evde çok sık yemek yapmıyorsan ya da tek yaşıyorsan makineyi haftada bir bile zor çalıştırıyor olabilirsin. Ama bu durumda içeride kalan su özellikle hortumlarda ya da alt kısımlarda birikmeye başlar. Zamanla bu su bayatlar ve hafif bir küf kokusu yayar. En azından haftada bir kez içinde bulaşık olmasa bile boş şekilde kısa bir programda çalıştırmak faydalı olur.