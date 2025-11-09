onedio
Bugün Yeniden Açılacak: Selanik’teki Atatürk’ün Evi Restore Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 10:52

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte yaptıkları proje kapsamında Selanik’te bulunan Atatürk’ün restore edilen evinin bugün açılışının yapılacağını duyurdu. Restore edilen Atatürk’ün evinde sergilenmek için 1000’in üzerinde eser de Türkiye’de Selanik’e götürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya geldiği evin restore edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selanik Atatürk Evi'nin restorasyon sürecinin ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, 'Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz. Tika Türkiye iş birliğinde yürütülen proje ile 315 metrekarelik üç katlı yapıyı 1953’teki özgün haline kavuşturduk. 1.000’in üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık. Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız' ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün Selanik'teki evinden görüntüler

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
