Bugün Yeniden Açılacak: Selanik’teki Atatürk’ün Evi Restore Edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte yaptıkları proje kapsamında Selanik’te bulunan Atatürk’ün restore edilen evinin bugün açılışının yapılacağını duyurdu. Restore edilen Atatürk’ün evinde sergilenmek için 1000’in üzerinde eser de Türkiye’de Selanik’e götürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya geldiği evin restore edildiğini açıkladı.
Restore edilen Atatürk'ün evinden görüntüler 👇
Atatürk'ün Selanik'teki evinden görüntüler
