Ankara’da Şüpheli Ölüm: Adanalı İş İnsanı Mehmet Hanifi Kalo Ofisinde Ölü Olarak Bulundu

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 10:05

Adana’nın bilinen ailelerinden Kalo ailesinin mensubu genç iş insanı Mehmet Hanifi Kalo Ankara’daki ofisinde cansız olarak bulundu. Polis ekiplerinin ilk bulgularına göre olay intihar olarak değerlendirilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

47 yaşındaki Mehmet Hanifi Kalo’nun ölümü Adana’nın gündeminde.

Ankara’daki ofisinde cansız olarak bulunan Mehmet Hanifi Kalo, Şal Endüstri firmasının sahibi ve Medline Adana Hastanesi'nin ortaklarından biriydi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesine göre Kalo’nun hayattına son verdiği tespit edildi. Mehmet Hanifi Kalo’nun kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Mehmet Hanifi Kalo kimdir?

Adana iş dünyasının genç kuşak temsilcilerinden Mehmet Hanifi Kalo, özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyordu. Adana’nın köklü ailelerinden gelen Kalo, şehir için yerelden üretim vizyonunu benimseyerek bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemişti.

Kalo, eğitimini yurt dışında tamamlamış; ayrıca UC Santa Barbara Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İş hayatında ise, 2014 yılında kurulan ve makine-inşaat ve elektrik alanında faaliyet gösteren ELZ Company adlı firma başta olmak üzere, farklı sektörlerde adından söz ettirdi.

