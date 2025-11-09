Türk Futbolunda Bahis Skandalı: 600 Futbolcunun İfadesi Alınacak İddiası

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu futbolda bahis skandalı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar sonrasında soruşturma başlatmıştı. Savcılık geçtiğimiz günlerde 21 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. İddiaya göre bahis skandalında hakemlerden sonra sıra futbolculara geldi. Interpol’ün de dahil olduğu soruşturma kapsamında 600 futbolcunun bahis ile ilgili ifadesi alınacak.

Kaynak: Sözcü