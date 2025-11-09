onedio
Türk Futbolunda Bahis Skandalı: 600 Futbolcunun İfadesi Alınacak İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 09:31

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu futbolda bahis skandalı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar sonrasında soruşturma başlatmıştı. Savcılık geçtiğimiz günlerde 21 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. İddiaya göre bahis skandalında hakemlerden sonra sıra futbolculara geldi. Interpol’ün de dahil olduğu soruşturma kapsamında 600 futbolcunun bahis ile ilgili ifadesi alınacak.

Kaynak: Sözcü

TFF Başkanın yaptığı “bahisçi hakemler” açıklaması gündemi sarsmıştı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu açıklamış ve 152 hakemin aktif olarak bahis yaptığını söylemişti. Başkan ayrıca sırada bahis yapan futbolcuların olduğunu da belirtmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çoğu hakem 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Interpol devreye girdi iddiası.

Sözcü’de yer alan habere göre, hakemler ve yöneticilerin ardından sıra futbolculara geldi. Interpol'ün de devreye girdiği öne sürülürken önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

Bahis oynayan isimlerin; Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynadıkları öne sürülürken; Interpol’ün bu olayları Türk emniyet birimlerine aktardığı kaydedildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Bu iş dipsiz bir kuyu. Özellikle amatör liglerde önü alınamaz derecede yaygin. çok uzun sürecektir soruşturmalar