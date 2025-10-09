onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Stanley Termoslara 9 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndirimlerinden Stanley Termoslara 9 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 12:27

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 9 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Penti indirimlerinden Stanley termoslara pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 09.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla öne çıkan Julius Meinl Filtre Kahve, kahve severler için tam bir keyif zamanı!

Güne enerjik bir başlangıç ya da gün ortasında aromatik bir mola için birebir. Bugün indirimdeyken stok yapmanın tam zamanı gibi görünüyor!

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

Çay kahve ve atıştırmalıklarda 3 al 2 öde fırsatı

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt, hem maceracılar hem günlük kullanıcılar için ideal arkadaşınız.

Klasik ve sağlam tasarımıyla favoriniz olacak. Çift cidarlı vakum izolasyonu sayesinde içindeki sıvıyı 48 saate kadar sıcak ya da soğuk tutuyor.

Şuanda %20 indirimde!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Müzikli Pelüş Oyuncak ve Uyku Yardımcısı

Miniklerin huzurlu bir uykuya dalmasına yardımcı olan sevimli bir dost! Yumuşacık pelüş dokusu ve sakinleştirici müzikleriyle bebekleri rahatlatır, doğal nefes ritmini taklit eden yumuşak titreşimleriyle güven hissi verir. 

Müzikli Pelüş Oyuncak

Tefal Titanyum 6X Ingenio UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 3 Parça Tava Seti

Titanyum 6X kaplaması sayesinde çizilmelere karşı son derece dirençli olan bu set, yapışmaz yüzeyi ile yemekleri zahmetsizce pişirmenizi sağlar. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle uyumlu olan tavalar, çıkarılabilir patentli kulp sistemi sayesinde fırında kullanım ve kolay saklama imkânı sunuyor.

3 Parça Tava Seti

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed, kablosuz güç ve kapsamlı özelleştirme isteyen oyuncular için biçilmiş kaftan!

Hem HyperSpeed 2.4 GHz kablosuz hem de Bluetooth modu sunuyor; bu sayede düşük gecikme performansıyla oynayabileceğiniz anlarda HyperSpeed’i, pil ömrünün uzun olması gereken zamanlarda ise Bluetooth’u tercih edebiliyorsunuz.

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed

Koza iç giyim ürünlerinde sepette %15 indirim fırsatı!

Romantik çiçek deseni ve zarif fiyonk detayı tasarıma feminen bir dokunuş katıyor. Hem şık hem rahat bir ev stili arayanlar için favoriniz olmaya aday! 

Sepete özel fiyatı 359,90 TL

Koza İç Giyim

English Home Blare 6'lı Organizer Set Pudra, düzeni şık ve pratik bir şekilde sağlamak isteyenler için tam bir kurtarıcı!

Farklı boylardaki 6 parça, dolaplarınızda veya çekmecelerinizde her şeyi kolayca sınıflandırmanıza yardımcı olacak. 

Sepete özel fiyatı 849,99 TL

English Home Blare 6'lı Organizer Set Pudra

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml

Soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen bu saf yağ, yemeklerde lezzet artırıcı olarak kullanılabilir, tatlı ve smoothie’lere doğal bir aroma katarken, cilt ve saç bakımında da nemlendirici ve besleyici bir etki sağlar.

Sepete özel fiyatı 233,75 TL

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi

Hafif su bazlı formülü sayesinde tüm cilt tipleriyle uyumludur ve yağlı bir his bırakmaz. Sabah ve akşam rutinine kolayca ekleyebileceğiniz bu 50 ml’lik krem, cildinize ferahlatıcı bir dokunuş katacak.

Sepete özel fiyatı 353,94 TL

Cream Co. Su Bazlı Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi

Altınyıldız'da Ekim fırsatları başladı! 2 adet ve üzeri ürün alanlara %10 indirim fırsatları.

Sweatshirt, kış günlerinde sıcak kalmanın en şık yolu!

AC&Co / Altınyıldız Classics Polar Sweatshirt

Trendyol’da bugün Penti sütyenler sadece 499 TL ve 699 TL!

Üstelik iç giyimde fırsatlar bununla da bitmiyor; külotlarda 1 alana 1 hediye kampanyası başladı.

Penti Balensiz Görünmez Sütyen

English Home CMK 6030 Çay Makinesi

2 litrelik geniş kapasitesi sayesinde kalabalık çay keyiflerinde bile yeterli olurken, mint rengiyle tezgâhınıza ferah ve modern bir hava katacak. 

English Home CMK 6030 Çay Makinesi

