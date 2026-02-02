onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 2 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
02.02.2026 - 12:39

Pazartesi sendromunu unutturacak, cüzdan dostu bir alışveriş turuna hazır mısınız? Teknolojiden modaya, oyuncaktan mutfak gereçlerine kadar her kategoride stokları eritecek o meşhur fiyatlar geldi! 👇

Apple kalitesini her an yanında taşımak isteyenler için mükemmel bir fırsat!

Bu şık kulaklık 749 TL yerine sadece 649 TL fiyatıyla radarımızda. USB-C girişi sayesinde yeni nesil tüm cihazlarınızla tam uyum sağlar.

Apple EarPods USB-C Konnektörlü Kulaklık

Hem klasik hem spor tarzınıza eşlik edecek bu parça için acele edin.

İspanyol devinin en ikonik modellerinden biri olan Chasis Sport, 5.399 TL’den 3.999 TL’ye düşen fiyatıyla bugün Amazon'un yıldızı. 

Camper Chasis Sport Erkek Ayakkabı

Mavi ürünlerinde fırsatları keşfedin!

Denim dünyasının dev ismi Mavi'de %50'ye varan indirimlere ek olarak, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 400 TL kupon fırsatı Hepsiburada güvencesiyle başladı.

Mavi Ürünlerinde Sezon Fırsatı

Hem çocuklar hem de koleksiyon meraklısı yetişkinler için dev fırsat!

Seçili LEGO setlerinde sepette ekstra %28 indirim avantajıyla hayal gücünüzü inşa etmeye başlayın.

LEGO Setlerinde Sepet İndirimi

Cosmed ürünlerinizin yanına şık bir makyaj çantası sadece 69 TL!

Profesyonel cilt bakımının adresi Cosmed'de şubat ayına özel 1.500 TL'ye 300 TL kupon fırsatı tanımlandı.   

Cosmed Şubat Ayı Özel Kampanyası

Mutfağınızın eksiklerini tek seferde tamamlayın.

Bu şık çelik set 2.499 TL yerine sadece 1.899 TL fiyatıyla hem çay hem de kahve keyfinizi ikiye katlıyor.

Sinbo STM-5845 Çay Makinesi & SCM-2967 Kahve Seti

Sağlıklı atıştırmalıkların adresi Züber'de bugün mağazaya özel sürpriz indirimler ve sepette avantajlı fiyatlar sizi bekliyor.

Züber Trendyol Mağazasına Özel Güncel İndirimler

Spor öncesi veya yoğun günlerin kurtarıcısı olacak bu karışık kutu, farklı lezzetleri denemeniz için ideal.

12 adet yüksek proteinli bar içeren bu özel paketle hem formunuzu koruyun hem de tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm bulun. 

Fropie Yüksek Protein Bar Tanışma Paketi (12 Adet)

Ayaklarınıza hak ettiği özeni göstermenin en pratik yolu burada.

Limonian'da satışa sunulan bu 3'lü mucizevi paketle, sertleşmiş derilerden kurtulup ipeksi yumuşaklıkta ayaklara kavuşmak artık çok daha ekonomik.

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi (3'lü Paket)

Gardırobunu modern parçalarla güncellemek isteyenler için dev fırsat başladı.

Markapia'nın yeni sezon erkek ürünlerinde %50 indirim avantajıyla şıklığı yarı fiyatına yakalayabilirsiniz.

Markapia Erkek Yeni Sezon Koleksiyonu

