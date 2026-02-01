onedio
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
01.02.2026 - 13:22

Şubat ayına bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bu hafta radarımıza takılanlar arasında sadece moda yok; teknolojiden kişisel bakıma kadar her evin ihtiyacı olan dev isimler var. 'Bunu bu fiyata nasıl kaçırdım?' dememek için listeye yakından bakın, çünkü bu fiyatlarla stokların ömrü çok kısa! 👇

Bu içerik 01.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

1. "Ekran koruyucuyu yamuk yapıştırdım" derdine son!

Özel hizalama aparatı sayesinde hava kabarcığı bırakmadan saniyeler içinde telefonunuzu zırh gibi korumaya alabilirsiniz.

Hizalama Aparatlı Darbeye Dayanıklı Ekran Koruyucu

2. Amazon'un çok satanlar listesinden düşmeyen bu performans devini mutlaka inceleyin.

PowerCyclone 8 teknolojisiyle evdeki en küçük tozları bile hapseden bu canavar, temizliği yorucu bir iş olmaktan çıkarıyor. 

Philips XB7150/07 Marathon Ultimate Toz Torbasız Süpürge

3. Duş keyfinizi Provence bahçelerinin tatlı vanilya kokusuyla taçlandırın.

Cildi kurutmayan formülü ve avantajlı çoklu paket seçeneğiyle banyonuzun favorisi olacak.

Le Petit Marseillais Vanilya Jeli (Avantajlı Paket)

4. HydroSteam teknolojisi sayesinde sadece yıkamakla kalmaz, yeniler.

Buharın gücüyle en inatçı lekeleri bile saniyeler içinde yok eden bu profesyonel temizlik canavarı, halı ve koltuklarınızı ilk günkü yeniliğine kavuşturuyor. 

Bissell Revolution HydroSteam Buharlı Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

5. Siyahın asaleti ve Skechers’ın efsanevi iç taban teknolojisiyle bu hafta outdoor kategorisinin en çok tercih edilen ismi olmayı başardı.

Hem şehirde hem de doğa yürüyüşlerinde konforundan ödün vermeyenler için tasarlanan bu model, darbeleri emen taban yapısıyla adımlarınızı hafifletiyor.

Skechers Hillcrest Erkek Siyah Outdoor Ayakkabı

6. Yüksek emiş gücü ve kendi kendini temizleme özellikleriyle temizlik rutininizi tamamen otomatik hale getiren gerçek bir teknoloji harikası.

Siz kahvenizi yudumlarken o evin her köşesini kusursuzca süpürüp paspaslıyor; üstelik engelleri tanıma zekasıyla hiçbir yere takılmadan görevini tamamlıyor.

Roborock S8 Pro Akıllı Robot Süpürge

7. Kışın dondurucu soğuklarına karşı en yumuşak kalkanınızla tanışın!

Kalın tabanı ve sıcacık tüylü iç yapısıyla konfor sunan bu botlar şu an sadece 499 TL. Üstelik Muggo'da tüm ürünlerde %50 indirim şenliği devam ediyor, taba renginin şıklığını kaçırmayın.

Muggo Hug Kadın İçi Tüylü Mini Yarım Bot

8. Hem dayanıklı hem de her kombine uyan siyah rengiyle bu çanta, laptopunuzdan kitaplarınıza kadar her şeyi güvenle taşıyor.

%60 indirime ek olarak; sepetinizde onedio20 kodunu kullanarak indirimi daha da katlayabilirsiniz.

PAEN Campus Sırt Çantası

9. %55 indirimli fiyatıyla bu oversize ceket, mevsim geçişlerinin en çok aranan parçası olmaya aday.

10. Nostaljik ekose desenini modern kadife yaka detayıyla birleştiren bu mont, tarzınıza sofistike bir hava katacak.

Şu an %26 indirim fırsatıyla sunulan bu parçayı dolabınıza eklemek için acele edin.

Tuba Butik Kadife Yaka Ekose Detaylı Kadın Mont

11. Punchiess markasının ürünleri de bu hafta öne çıkanlar arasında.

El emeği ve şık tasarımlarıyla öne çıkan ürünlerde son 10 günün en düşük fiyatları başladı; Beyaz Peluş Makyaj Çantası 360,75 TL, Pembe Çıtır Çiçekli Laptop Kılıfı ise 409,54 TL fiyatıyla listede.

Punchiess ürünleri burada.

12. Züber ürünleri süper indirimlerle sizinle.

Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için Kakao Parçacıklı 12'li paket 499 TL, Badem Ezmeli Hi Protein Bar ise Trendyol Plus'a özel sepette 928 TL fiyatıyla enerji dolu bir fırsat sunuyor.

Züber Protein Bar Serisi

