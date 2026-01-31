onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ocak - 6 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.01.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

31 Ocak-6 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 434,50 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 67,50 TL

  • Burcu Domates Rendesi 685 gr 42,50 TL

  • Nar / Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Çokça Çiğ Köfte 1 Kg 47,50 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 22,50 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 17,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr 285 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 17,50 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 189 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89 TL

  • Copier Bond Fotokopi Kağıdı 129 TL

  • Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml 62,50 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 90 gr 42,50 TL

  • Garnier Yüz Temizleme Jeli 200 ml 95 TL

  • Arko Soft Touch Krem 150 ml 59,50 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 269 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 155 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 155 TL

  • Üstad Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 gr 199 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 149,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 67,50 TL

  • Kaanlar Tereyağı 500 gr 239 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 265 TL

  • Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre 32,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 79,50 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 349 TL

  • Şampiyon / Akşeker Dpndurulmuş Kuzu Dilimli Kokoreç 200 gr 175 TL

  • Torku Favorimo Sade Kek 20x30 gr 99 TL

  • Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 47 gr 13 TL

  • Ülker Maxi Çokonat 45 gr 24 TL

  • Ülker Albeni Büyük Boy 52 gr 16 TL

  • Ülker Metro Büyük Boy 50,4 gr 15 TL

  • Ülker Dido Maxi 42 gr 24 TL

  • Kahve Dünyası Nella Fındıklı Bar Çikolata 33 gr 25 TL

  • Xroll Bisküvi 4x75 gr 26,50 TL

Nescafe Kahve 10'lu 72,50 TL

  • Nescafe Kahve 8,50 TL

  • Nescafe Sütlü Köpüklü Latte 9'lu 72,50 TL

  • Nescafe Kahve 9 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 139 TL

  • Nescafe Taster's Choice Granül Kahve 100 gr 175 TL

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 95 TL

  • Nescafe Gold Kahve 2 gr 10 TL

  • Nestle Matinal Kahve 100 gr 125 TL

  • Polo Naneli Sert Şeker 34 gr 17,50 TL

  • Nestle Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 gr 24 TL

  • Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Gofret 30 gr 35 TL

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütl Çikolata 31,5 gr 20 TL

  • Nestle Nesquik Sütlü Çikolatalı Gofret 26,7 gr 13 TL

  • Nestle Classic Çikolata 60 gr 45 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Kahve Dünyası Bonte bİsküvili Draje 160 gr 79,50 TL 

  • Torku Fındık Kremalı Çıtır Gofret 12x30 gr 79,50 TL 

  • Seyidoğlu Pekmez 700 gr 99,50 TL 

  • Seyidoğlu Tahin 550 gr 99,50 TL

Atıştırmanın Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

5 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

HI-LEVEL 55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 16.999 TL

HI-LEVEL 55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 16.999 TL
  • Onvo 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Yv 6.799 TL
Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL

Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL
  • Buzdolabı 21.499 TL

REALME Cep Telefonu 9.999 TL

REALME Cep Telefonu 9.999 TL

  • Piranha Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

  • GoSmart Bluetooth Kulaklık 439 TL

  • Trax Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

  • Go Mobile Kablosuz Mouse 99,50 TL

VOLTA 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL

VOLTA 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL

  • Volta EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

  • APEC 49.4 Benzinli Moped 39.990 TL

  • ReVolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Sinbo Dijital Göstergeli Stand Mikser 4.499 TL

Sinbo Dijital Göstergeli Stand Mikser 4.499 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 699 TL

  • Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

  • Kiwi Robot Süpürge 7.999 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 899 TL

  • Sinbo Çırpıcılı El Blender Seti 999 TL

  • Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendiricisi 949 TL

  • Fantom Halı Yıkama Makinesi 6.499 TL

  • Regal Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL

Nehir Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL

Nehir Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL

  • Cam Kalp Şekilli Tabak 25 cm 99,50 TL

  • Cam Kalp Şekilli Tabak 19 cm 59,50 TL

  • Paşabahçe Amore Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 149 TL

  • Cam Pasta Tabağı 59,50 TL

  • Desenli Plastik Bardak 10 TL

  • Cam Kavanoz 12,50 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 79,50 TL

  • Cam Çerezlik 29,50 TL

  • Cam Boncuk Kase 16,50 TL

  • Cam Lokumluk 6'lı 49,50 TL

  • Güral Porselen Föndü Seti 199 TL

  • Cam Boncuk Tabak 17,50 TL

  • Emaye Derin Tencere 359 TL

  • Emaye Bakraç 399 TL

  • Emaye Derin Tencere 399 TL

  • Termos 239 TL

  • Kaşıklı Yoğurt Kabı 44,50 TL

  • Nehir Metal Süzgeç 249 TL

  • Temperli Kayık Tabak 49,50 TL

  • Cam Kase 19,50 TL

  • Limon Pres 49,50 TL

  • Mini Muffin Kek Kalıbı 179 TL

  • Isı İle Desen Değiştiren Borosilikat Kupa 64,50 TL

  • Mantar Kapaklı Borosilikat Şişe 115 TL

  • Mikrodalga Saklama Kabı Seti 3'lü 109 TL

  • Saklama Kabı 6'lı 149 TL

  • Kaydırmaz Oval Tepsi 69,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 59,50 TL

  • Bölmeli Saklama Kabı 39,50 TL

  • Şamdan Mum 2'li 69,50 TL

English Home Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL

English Home Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL

  • Toka Çeşitleri 139 TL

  • Erkek Suni Deri Mekanizmalı Cüzdan 189 TL

  • Kadife Cüzdan 229 TL

  • Kadın Hasır Çanta 499 TL

  • English Home Tek Kişilik Yatak Alezi 299 TL

  • Penti Kadın Termal Tayt 219 TL

  • Penti Çocuk Termal Tayt 179 TL

  • Penti Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 55 TL

  • Penti Kadın 50 Denye Külotlu Çorap 125 TL

  • Erkek Bambu / Viskon Çorap 2'li 75 TL

  • Silk&Blue Kadın Ters Havlu Patik Çorap 25 TL

  • Kadın Viskon Tek Alt 139 TL

  • Kadın Krinkıl Pijama Takımı 399 TL

  • JUNO Erkek Havuz Taban Terlik 229 TL

  • Kadın Havuz Taban Kalpli Terlik 229 TL

  • Taç Çeşitleri 49,50 TL

  • Dikey Takı Organizeri 99,50 TL

  • Papatya Ayna 99,50 TL

  • Bambu Kapaklı Organizer Seti 99,50 TL

  • Çekmeceli Takı Organizeri 449 TL

  • Büyük Kozmetik Organizeri 589 TL

  • Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

  • Kaktüs WC Fırçası 99,50 TL

  • Çok Amaçlı Askı 39,50 TL

  • Organizer Sepet 9,50 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL

  • 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.799 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.799 TL
  • Enjoy Tavuklu Kedi Maması 10 Kg 799 TL

Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 749 TL

Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 749 TL

6 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Keysmart Personal Blender 999 TL

  • Heifer Çay Makinesi 1.490 TL

  • Altus Mini Ütü 699 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 649 TL

  • Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL

  • Heifer Saç Düzleştirici Tarak 790 TL

  • Heifer Saç Maşası 790 TL

  • Philisp Saç Kurutma Makinesi 790 TL

  • Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL

  • HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

  • Polosmart Yaka Kamerası 649 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 249 TL

  • Polosmart Powerbank Magsafe 5.000 Mah 499 TL

  • Polosmart Powerbank 20.000 Mah 499 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 Mah 349 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL

  • Manyetik Telefon tutucu 599 TL

  • Masaüstü Tripod 399 TL

  • Magsafe Selfie Işığı 299 TL

Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL

Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL

  • Glass in love Cam Fiyonk Desenli Kapaklı Kase 129 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1300 ml 199 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 ml 179 TL

  • Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 650 ml 149 TL

  • Glass in love Boncuk Kulplu Kupa 189 TL

  • Glass in love Kalp Desenli Cam Pipet Seti 99 TL

  • Glass in love Gravürlü Renkli Cam Vazo 129 TL

  • Rakle Gravürlü Kalp Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 219 TL

  • Rakle Gravürlü Kalp Desenli Su Bardağı 2'li 199 TL

  • Benante Desenli Bambu Servis / Sunum Seti 199 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 65 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 69 TL

  • Rakle Renkli Gravürlü Bambu Kapaklı Sürahi 1070 cc 139 TL

  • Rakle Gravürlü Renkli Su Bardağı 3'lü 219 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

  • Kalp Şekilli Kadife Çerçeve 129 TL

  • Şekilli Balon Çeşitleri 59 TL

  • Dekoratif Aydınlatma 179 TL

  • Dekoratif Cam Mumluk 99 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 32lü 99 TL

  • Erkek Jogger Pantolon 379 TL

  • Kappa Sweatshirt 369 TL

  • Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 299 TL

  • Erkek Eldiven 139 TL

  • Kadın Pelüş Kep 249 TL

  • Kadın Eldiven 159 TL

  • Kadın Pelüş Kova Şapka 179 TL

  • Dagi Kadın / Erkek Pijama Takımı 549 TL

  • Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 299 TL

  • Molinella Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı 239 TL

  • El Havlusu 59 TL

  • Kadın Kalp Desenli Terlik 175 TL

  • Erkek Ekose Desen Terlik 109 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Erkek Soket Çorap 7'li 109 TL

  • Kadın Ev Patiği 55 TL

  • Bay - Bayan Termal Çorap 59 TL

  • Bay - Bayan Kışlık Yün Çorap 39 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL

  • Pratik Yumurtalık 129 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL

  • Basmalı El Rondosu 299 TL

  • Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 319 TL

  • Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL

  • 3 Çekmeceli Organizer Kutu 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 65 TL

  • Rooc Bıçak Seti 5'li 149 TL

  • Kulplu Metal Tepsi 239 TL

  • Colorina Cam Gravürlü Cam Sabunluk ve Fırçalık Seti 2'li 129 TL

  • Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL

  • Katlanır Masa 549 TL

ŞOK 31 Ocak - 3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Alpina Cam Ankastre Set 7.299 TL

Alpina Cam Ankastre Set 7.299 TL

  • Alpina Cam Set Üstü Siyah Ocak 2.999 TL 

  • Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.999 TL 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL 

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Kiwi Şarjlı Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL 

  • Kiwi Filtre Kahve Makinesi 799 TL 

  • Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL 

  • Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL 

  • Selene Füme Desen Anahtar 50 TL 

  • Selene Füme Desen Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Füme Desen Komülatör 50 TL

  • Selene Beyaz Anahtar 50 TL

  • Selene Beyaz Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Beyaz Komülatör 50 TL 

  • Panosonic Led Ampul 50 TL

  • 3'lü Grup Priz + Golyat Set 275 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde; 

  • Bingo Elde Bulaşık Deterjanı 95 TL 

  • 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret 119 TL 

  • Molped Supernight Hijyenik Ped Mega Fırsat Paketi 105 TL 

  • 6'lı Cafe Crown Selection Karamel Latte 50 TL 

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 109 TL

Globox Desenli Yapışkanlı Not Defteri Seti 75 TL

Globox Desenli Yapışkanlı Not Defteri Seti 75 TL

  • Eğlenceli Kalem Çeşitleri 29,95 TL 

  • Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 19,95 TL

  • Ördek Kalemtıraş 19,95 TL 

  • 6'lı  Fineliner Kalem 75 TL 

  • Ölçü Baskılı Matara 75 TL 

  • 10'lu Lector Kurşun Kalem 36,95 TL 

  • 12'li Jumbo Keçeli Kalem 89,95 TL 

  • Pelüş Patili Geçmeli Kalem 29,95 TL 

  • 3'lü Tahta Kalemi 17,95 TL 

  • İnce Uçlu Keçeli Kalem 59,95 TL 

  • Lisanslı Pastel Boyalı Boyama Seti 39,95 TL 

  • A4 Spiralli PP Kapak Kareli / Çizgili Defter 29,95 TL

  • A4 Baskılı PP Kapak Kareli / Çizgili Defter 24,95 TL 

  • 100'lü Fotokopi Kağıdı 129 TL 

  • Pritt Stick 54,95 TL 

  • 12'li Pritt Pastel Boya 54,95 TL 

  • Pritt Stick 64,95 TL 

  • Pritt Silinebilir Pastel Boya 64,95 TL

  • 12'li Pritt Uzun Kuru Boya 89,95 TL

  • 12'li Pritt Sulu Boya 54,95 TL 

  • Vip Ahmet Sandviç Saklama Kabı 25 TL 

  • Hamburger Beslenme Kabı 50 TL 

  • Desenli Cam Matara 50 TL

