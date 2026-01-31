İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ocak - 6 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
31 Ocak-6 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 434,50 TL
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 269 TL
Nescafe Kahve 10'lu 72,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Atıştırmanın Yıldızları
Tazenin Yıldızları
5 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
HI-LEVEL 55" Frameless UHD QLED WebOS Tv 16.999 TL
Windsor Kurutma Makinesi 15.999 TL
REALME Cep Telefonu 9.999 TL
VOLTA 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 219.990 TL
Sinbo Dijital Göstergeli Stand Mikser 4.499 TL
Nehir Mini Metal Servis Gereçleri 119 TL
English Home Çift Kişilik Yatak Alezi 399 TL
Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.799 TL
Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 749 TL
6 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Polosmart Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL
ŞOK 31 Ocak - 3 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Alpina Cam Ankastre Set 7.299 TL
Globox Desenli Yapışkanlı Not Defteri Seti 75 TL
