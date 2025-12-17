onedio
Bu Yıl Yine Hayran Ekrana Kilitlediler: 2025 yapımı En İyi Güney Kore Filmleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2025 - 15:33

Güney Kore sineması, son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Toplumsal sorunlardan bilim kurguya pek çok konuda adeta uzman olan Güney Kore yapımı filmler, kimileri tarafından izleyiciyi duygusal ve düşünsel yolculuğa çıkarmada eşsiz bile görülebiliyor. Dramdan gerilime, suçtan bilim kurguya kadar geniş bir yelpazede üretilen bu filmler; sınıf çatışması, aile bağları, adalet, yalnızlık ve modern toplumun baskıları gibi evrensel temaları özgün bir bakış açısıyla işlemekte de üstlerine yok! Bir yılı daha geride bırakırken, biz de 2025 yapımı Güney Kore filmlerini sizler için derledik. Bakalım bu yıl hangi başarılara imza atmışlar?

1. Yadang: The Snitch (2025)

1. Yadang: The Snitch (2025)

Bu 2025 yapımı suç filmi, uyuşturucu dünyasında bilgi satan bir “yadang” olan Lee Kang-soo’nun hikayesini merkezine alır. Kang-soo, hırsla dolu bir savcı ve yozlaşmış polislerle karşılaşınca kendi yöntemleriyle adalet arayışına girer. Film, karakterler arasındaki ikili oyunlar ve yüksek riskli taktiklerle izleyiciyi ekrana kilitler. Güç, intikam ve vicdan arasındaki çatışmaları gerçekçi bir dille işler. Yüksek gişe performansı ve güçlü oyuncu kadrosuyla 2025’in en çok konuşulan Kore filmlerinden biri olmuştur.

2. Holy Night: Demon Hunters (2025)

2. Holy Night: Demon Hunters (2025)

Holy Night: Demon Hunters, 2025 yapımı aksiyon-korku türünde bir Güney Kore filmidir. Film, doğaüstü güçlere sahip üç avcıdan oluşan bir ekibin, şeytani bir suç örgütü ve karanlık ritüellerle dolu bir kaosa karşı savaşı etrafında döner. Şiddetli çatışmalar, ürkütücü atmosfer ve doğaüstü tehditler film boyunca temposunu korur. Karakterler arasındaki bağ ve bireysel fedakârlık temaları hikayeye derinlik katar. Film, 30 Nisan 2025’te Güney Kore’de vizyona girmiştir.

3. Forbidden Fairytale (2025)

3. Forbidden Fairytale (2025)

Bu 2025 çıkışlı romantik komedi filmi, çocuk kitabı yazarı olma hayalleriyle yaşayan Danbi’nin yaşamına odaklanır. Danbi, yasa dışı işlere karşı savaşan bir ekipte çalışırken aşk, kariyer ve kişisel kimlik arasındaki dengeyi bulmaya çalışır. Film, mizahı romantizmle harmanlayarak izleyiciye keyifli bir seyir deneyimi sunar. Park Ji-hyun ve Choi Si-won gibi isimlerin performanslarıyla dikkat çeker. Romantik komedi sevenler için 2025’in tatlı yapımlarından biridir.

4. Nocturnal (2025)

4. Nocturnal (2025)

Nocturnal, 2025’te vizyona giren neo-noir suç gerilim filmidir. Film, kardeşinin ölümünü ve kayboluşunu araştıran Min-tae’nin hikâyesini anlatır; aradığı ipuçları onu bir romanın korkutucu kehanetiyle yüzleştirir. Karakterin karanlık geçmişi ve adalet arayışı, suç dünyasının derinlikleriyle iç içe geçer. Ha Jung-woo ve Kim Nam-gil gibi güçlü oyuncular, filmin atmosferine gerçekçilik katar. Film, sürükleyici anlatımıyla izleyiciyi son ana kadar merak içinde tutar.

5. The World of Love (2025)

5. The World of Love (2025)

Bu film, 2025 yapımı dramatik bir hikaye sunar ve genç Ju-in’in aşkı, öfkeyi ve ergenlik karmaşasını konu alır. 17 yaşındaki Ju-in, bir anlık öfkeyle söylediği sözlerin beklenmedik sonuçlarıyla yüzleşirken duyguların yoğunluğu ve ilişkilerin kırılganlığıyla boğuşur. Yönetmen Yoon Ga-eun’in kaleminden çıkan bu film, gençlik duygusallığını hassas ve etkileyici bir şekilde işler. Duygusal iniş-çıkışlar ve karakter derinliği izleyiciyi içine çeker. 2025 Toronto Film Festivali gibi uluslararası platformlarda da gösterilmiştir.

6. Hitman 2 (2025)

6. Hitman 2 (2025)

Bu yapım, 2025’te yayımlanan aksiyon-komedi türündeki bir devam filmidir. Uzman tetikçi temalı 2020 filmi Hitman: Agent Jun’un ardından gelen bu filmde, ana karakter ve ekibi yeni maceralarla yüzleşir. Mizah ile yüksek tempolu aksiyon sahneleri harmanlanarak geniş izleyici kitlesine hitap eder. Kwon Sang-woo ve Jung Joon-ho gibi oyuncuların performansları filmi izlenebilir kılar. Film, 2025’te büyük gişe başarısı elde etmiştir.

7. KPop Demon Hunters (2025)

7. KPop Demon Hunters (2025)

Bu 2025 yapımı animasyon filmi dünya çapında büyük bir ilgi topladı ve Netflix’te rekor kıran yapımlar arasında yer aldı. Film, sahne arkasında gizlenen bir kız grubu Huntr/x’in aslında ruhları besleyen iblislerle savaşan gizli kahramanlar olduğunu anlatır. K-pop estetiği ile fantastik öğeler birleştirilerek benzersiz bir görsel evren yaratılmıştır. Müzikal temalar, aksiyon sahneleri ve kültürel referanslar filmi tüm yaş grupları için çekici kılar. Dünya çapında izlenme rekorları kırarak 2025’in en popüler Kore animasyon filmi oldu.

8. The Great Flood (2025)

8. The Great Flood (2025)

2025 yapımı bilim kurgu-afet filmi The Great Flood, devasa sel felaketinin ardından hayatta kalmaya çalışan bir anne-oğulun öyküsünü anlatır. Dünya çapında sular yükselirken, bilim insanı An-na, birleşmiş milletler projesinin kritik bir parçası olarak hem ailesini hem de insanlığı kurtarmaya çalışır. Film, basit bir afet gerilimi öyküsünden sürreal, döngüsel zihinsel bir anlatıya evrilir. Aile bağları, fedakârlık ve insanlığın geleceği üzerine derin temalar işler. Bu film 2025’te vizyona girmiştir ve IMDb kaydı da 2025 olarak görünmektedir.

9. Lost in Starlight (2025)

9. Lost in Starlight (2025)

Bu 2025 yapımı animasyon filmi, Mars’a gitme görevine atanmış bir astronotla, dünyada kalan müzisyen sevgilisinin hikâyesini anlatan romantik bir bilim kurgu öyküsüdür. Nan-young, uzak mesafelere yolculuk ederken aşkı Jay ile arasındaki ilişkiyi sürdürmeye çalışır. Sınırlar, yıldızlar ve insan duygusallığı arasında köprü kuran film, görsel olarak çarpıcı animasyon ve duygusal yoğunluk sunar. Netflix’in 2025’te yayınladığı bu film, aşkın uzaklıkta bile yaşayan bir güç olduğunu vurgular. 2025 yapımıdır.

10. Bugonia (2025)

10. Bugonia (2025)

Bu film, iki komplo teorisyeni gencin, büyük bir şirketin güçlü CEO’sunu (Emma Stone) Dünya’yı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğuna inanarak kaçırmalarını konu alır. Absürt ve kaotik bir kara mizah tonuyla, paranoya ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi irdeler. Hikâye ilerledikçe karakterlerin takıntıları, insan doğasının karanlık yönleri ve toplumsal saplantılar mizahi ama rahatsız edici bir biçimde gün yüzüne çıkar. Film, 2003 Güney Kore yapımı Save the Green Planet!’in modern yorumudur. 2025’te birçok uluslararası festivalde gösterilmiş ve sınırlı sinema gösterimi yapmıştır.

11. Dark Nuns (2025)

11. Dark Nuns (2025)

2025 yapımı bu doğaüstü gerilim filminde iki rahibe, kötü bir ruh tarafından ele geçirilen genç bir çocuğu kurtarmak için mücadele ederler. The Priests evreninden bir spin-off olarak, korku ve dramatik unsurları bir araya getirir. Film, dini ritüeller ve korkunun psikolojik etkileri üzerine yoğunlaşır. Song Hye-kyo ve Jeon Yeo-been gibi yıldız oyuncuların performanslarıyla öne çıkar.

12. Hi-Five (2025)

12. Hi-Five (2025)

Beş yabancı, gizemli bir bağışçıdan aldıkları organlar sayesinde süper güçler kazanır ve birlikte karmaşık bir maceraya atılırlar. Bu 2025 yapımı aksiyon-fantastik komedi, sıradan insanların üstlerine gelen beklenmedik güçlerle baş etme çabalarını anlatır. Farklı karakter dinamikleri, mizah ve aksiyonu birleştirir. Kişisel çatışmaların üstesinden gelme ve birlik temasını işler.

13. Omniscient Reader: The Prophecy (2025)

13. Omniscient Reader: The Prophecy (2025)

Bu 2025’te çıkan aksiyon-fantastik film, bir web romanının gerçek dünyaya dönüşmesiyle olayların altüst olduğu bir dünyada geçer. Ana karakter Kim Dok-ja, okuduğu hikâyenin dünyasını yeniden şekillendiren olaylarla yüzleşir. Farklı yeteneklere sahip müttefikleriyle hem kendi kaderini hem de dünyanın kaderini belirlemek zorundadır. Macera, zaman döngüleri ve epik savaşlar etrafında döner.

14. No Other Choice (2025)

14. No Other Choice (2025)

Film, Yoo Man-su adlı orta yaşlı bir adamın hikâyesini anlatır. Yıllardır çalıştığı kağıt fabrikasında ani bir şekilde işten çıkarılan Man-su, ailesinin geçimini sağlayabilmek ve saygınlığını korumak için çaresiz bir arayışa girer. Ancak geleneksel şekilde yeni bir iş bulamayan Man-su, radikal bir plan yapar: rakip iş arayanları ortadan kaldırmak.

