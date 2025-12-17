Bu Yıl Yine Hayran Ekrana Kilitlediler: 2025 yapımı En İyi Güney Kore Filmleri

Güney Kore sineması, son yıllarda dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Toplumsal sorunlardan bilim kurguya pek çok konuda adeta uzman olan Güney Kore yapımı filmler, kimileri tarafından izleyiciyi duygusal ve düşünsel yolculuğa çıkarmada eşsiz bile görülebiliyor. Dramdan gerilime, suçtan bilim kurguya kadar geniş bir yelpazede üretilen bu filmler; sınıf çatışması, aile bağları, adalet, yalnızlık ve modern toplumun baskıları gibi evrensel temaları özgün bir bakış açısıyla işlemekte de üstlerine yok! Bir yılı daha geride bırakırken, biz de 2025 yapımı Güney Kore filmlerini sizler için derledik. Bakalım bu yıl hangi başarılara imza atmışlar?