onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
2025'te Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

2025'te Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.12.2025 - 09:31

2025, Türk sineması açısından seyirciyle kurulan bağın yeniden güçlendiği bir yıl oldu. Salonlara dönüş hız kazandı, yerli yapımlar gişede daha görünür hale geldi ve farklı türlerdeki filmler geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Komediden dramaya, biyografiden aksiyona uzanan bu çeşitlilik, izleyici tercihlerini de doğrudan etkiledi. Biz de 2025'te sinemada en çok izlenen Türk filmlerini derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Karantina

10. Karantina

Beyza Alkoç’un romanından sinemaya uyarlanan film, Zeynep ve üç arkadaşının yeni başladıkları okulda beklenmedik bir karantina sürecine hapsolmasıyla başlar. Salgın hastalık gerekçesiyle dış dünyayla bağlantıları kesilen gençler, okulun ürkütücü ve kapalı atmosferinde giderek artan bir gerilimle karşı karşıya kalır. Karanlık bir koridorda rastladıkları gizemli bir ölüm, bu dört öğrencinin hayatını geri dönülmez biçimde değiştirir.

9. Siccin 8

9. Siccin 8

Siccîn 8, annesini bir huzurevine bırakma kararı alan bir adamın bu seçimle yüzleşmesini merkezine alıyor. Fatih, eşi Berna ve ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşamaktadır. Berna’nın baskıları sonucunda alınan huzurevi kararı, yalnızca Fatih’in vicdanını değil, evin içindeki tüm dengeleri de altüst eder. Bu noktadan sonra yaşananlar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

8. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

8. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

Kral Şakir: Dünyalar Karıştı, gizemli bir müzik grubunun tüm şehri etkisi altına alan planlarına karşı verilen mücadeleyi anlatıyor. Şakir ve arkadaşları, şehir dışından geldikleri bu yerde alışılmadık bir manzarayla karşılaşır: Halk, iradesini yitirmiş halde tek bir hedefe doğru hareket etmektedir. Yaşananların ardında hipnoz olduğunu fark eden ekip, şehri bu tehlikeli etkiden kurtarmak için harekete geçer.

7. Kutsal Damacana 5: Zombi

7. Kutsal Damacana 5: Zombi

Kutsal Damacana 5: Zombi, İblis’in dünyaya saldığı bir virüsle ortaya çıkan zombi tehdidine karşı verilen absürt ve kaotik mücadeleyi merkezine alıyor. Fikret, Asım ve Artin, bu kez ezeli düşmanlarının yarattığı zombi ordusunu durdurmak için hem doğaüstü hem de beklenmedik olayların içine sürüklenir. Üçlünün karşı karşıya kaldığı bu yeni felaket, serinin alışıldık mizahını daha uç bir noktaya taşır.

6. Kardeş Takımı 2

6. Kardeş Takımı 2

Geçmişindeki karanlık deneyimlerden beslenen kötü niyetli bir adam, markaya ait gizli meyve suyu tarifini ele geçirir. Bu tariften yola çıkarak hazırladığı özel karışımla çocukların mutluluğunu yok etmeyi hedefler. Planını devreye sokan adam, dünya genelinde çocukların neşesini söndürebilecek büyük bir tehdidin fitilini ateşler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. ŞamPİYONlar

5. ŞamPİYONlar

ŞamPİYONlar, yaz tatilini ailesiyle birlikte dedesinin evinde geçirmeye başlayan Efe’nin satrançla tanışmasıyla şekillenen bir hikâyeyi anlatıyor. Başta sıradan görünen bu tatil, Efe’nin satranç dünyasını keşfetmesiyle birlikte bambaşka bir anlam kazanır ve onun düşünme biçimini, kendini ifade edişini kökten değiştirir.

4. Uykucu

4. Uykucu

Uykucu, gizli ve acımasız bir örgütün kurduğu ölümcül oyunda yolları kesişen iki kırık ruhun öyküsünü anlatıyor. “Masa” adlı yapı için çalışan Ferman, geçmişi silmekle görevli, duygularını bastırmış bir suikastçıdır. Bir operasyon sırasında hedefi olan Saye’yle yüz yüze geldiğinde ise plan dışı bir şey olur: Ferman, öldürmesi gereken kadına karşı engelleyemediği bir bağ hissetmeye başlar. Bu karşılaşma, hem görevin hem de hayatlarının yönünü geri dönülmez biçimde değiştirir.

3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Film, perilerle fanilerin iç içe geçtiği evrende gelişen yeni bir serüvene odaklanıyor. Hem Periler Diyarı’nda hem de Dünya’da her şey sakin ilerlerken, Dudu’nun kardeşi Gogo’nun Sihirsizler Evi’nden kaçmasıyla dengeler altüst olur. Bu beklenmedik olay, iki dünyayı da etkileyen bir karmaşanın fitilini ateşler.

2. Rafadan Tayfa: Kapadokya

2. Rafadan Tayfa: Kapadokya

Film, Rafadan Tayfa ekibinin bağ bozumu festivali kapsamında düzenlenen “Kapadokya Bilmece Avı” için Nevşehir’e gitmesiyle başlar. Festival heyecanı içinde başlayan bu yolculuk, ekip için beklenmedik olaylarla dolu bir maceraya dönüşür. Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinlik, Rafadan Tayfa’yı hem gizemli bilmecelerle hem de sürpriz gelişmelerle karşı karşıya bırakır.

1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

IMAX formatında vizyona giren ilk yerli yapım olan Yan Yana, geçirdiği yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan varlıklı iş insanı Refik ile ona yardımcı olarak işe başlayan, geçmişi sırlarla dolu Ferruh’un yollarının kesişmesini konu alıyor. Zorunlu bir birliktelikle başlayan bu ilişki, zamanla iki karakter için de dönüştürücü bir dostluğa evriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın