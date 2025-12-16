2025'te Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

Uykucu, gizli ve acımasız bir örgütün kurduğu ölümcül oyunda yolları kesişen iki kırık ruhun öyküsünü anlatıyor. “Masa” adlı yapı için çalışan Ferman, geçmişi silmekle görevli, duygularını bastırmış bir suikastçıdır. Bir operasyon sırasında hedefi olan Saye’yle yüz yüze geldiğinde ise plan dışı bir şey olur: Ferman, öldürmesi gereken kadına karşı engelleyemediği bir bağ hissetmeye başlar. Bu karşılaşma, hem görevin hem de hayatlarının yönünü geri dönülmez biçimde değiştirir.