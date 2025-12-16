2025'te Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri
2025, Türk sineması açısından seyirciyle kurulan bağın yeniden güçlendiği bir yıl oldu. Salonlara dönüş hız kazandı, yerli yapımlar gişede daha görünür hale geldi ve farklı türlerdeki filmler geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Komediden dramaya, biyografiden aksiyona uzanan bu çeşitlilik, izleyici tercihlerini de doğrudan etkiledi. Biz de 2025'te sinemada en çok izlenen Türk filmlerini derledik!
10. Karantina
9. Siccin 8
8. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı
7. Kutsal Damacana 5: Zombi
6. Kardeş Takımı 2
5. ŞamPİYONlar
4. Uykucu
3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
2. Rafadan Tayfa: Kapadokya
1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
