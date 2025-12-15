2025 Yılında Netflix’te Yayınlanan Mini Diziler
Bir yılın daha sonuna geldik ve 2025, dizi ve sinema dünyası açısından gerçekten dopdolu bir yıl oldu. Özellikle Netflix, bu yıl yayınladığı mini dizilerle izleyicilere kısa ama etkisi uzun süren hikayeler sundu. Polisiye, dram, gerilim ve gizem gibi türlerde birbirinden iddialı yapımlar peş peşe geldi. Bu yıl sadece film tarafında değil, dizi dünyasında da çeşitliliğin ve kalite arayışının öne çıktığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Kısacası her zevke hitap eden, izleyiciyi yormadan içine çeken yapımlar bol bol karşımıza çıktı. Biz de sizler için bu yıl Netflix’te yayınlanan mini dizileri derledik.
İşte 2025’te Netflix’te yayınlanan mini diziler…
The Survivors
Black Rabbit
Cam Kubbe
Floransa Canavarı
İki Mezar
Zero Day
Leopar
Bayan Playmen
Gittiğimizi Kimse Görmedi
The Beast in Me
Sırlarımız
Özlüyorum Seni
Cassandra
Kristal Guguk Kuşu
Adolescence
