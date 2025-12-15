onedio
2025 Yılında Netflix’te Yayınlanan Mini Diziler

Elif Sude Yenidoğan
15.12.2025 - 09:31

Bir yılın daha sonuna geldik ve 2025, dizi ve sinema dünyası açısından gerçekten dopdolu bir yıl oldu. Özellikle Netflix, bu yıl yayınladığı mini dizilerle izleyicilere kısa ama etkisi uzun süren hikayeler sundu. Polisiye, dram, gerilim ve gizem gibi türlerde birbirinden iddialı yapımlar peş peşe geldi. Bu yıl sadece film tarafında değil, dizi dünyasında da çeşitliliğin ve kalite arayışının öne çıktığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Kısacası her zevke hitap eden, izleyiciyi yormadan içine çeken yapımlar bol bol karşımıza çıktı. Biz de sizler için bu yıl Netflix’te yayınlanan mini dizileri derledik. 

İşte 2025’te Netflix’te yayınlanan mini diziler…

The Survivors

The Survivors

Küçük bir kasabada yaşanan büyük bir trajedinin ardından hayatta kalanlar, geçmişle yüzleşmek zorunda kalır. Dizi, suçtan çok insanların taşıdığı yükü anlatıyor. Sessiz anlar ve bastırılmış duygular güçlü bir şekilde hissediliyor.

Black Rabbit

Black Rabbit

Gizemli bir kayboluş etrafında şekillenen hikaye, izleyiciyi sürekli yanlış ihtimallere sürüklüyor. Her karakterin sakladığı bir şey var. Dizi, karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Gerilim yüksek ama izlerken yormuyor.

Cam Kubbe

Cam Kubbe

Modern bir şehirde geçen hikaye, görünürde kusursuz hayatların yavaş yavaş çatırdamasını anlatıyor. Aile, kariyer ve gizli anlaşmalar iç içe giriyor. Dizi toplumsal baskıyı sade bir dille ele alıyor.

Floransa Canavarı

Floransa Canavarı

Gerçek olaylardan ilham alan bu mini dizi, yıllarca çözülemeyen cinayetlerin peşine düşüyor. Soruşturma ilerledikçe adalet kavramı sorgulanıyor. Medya ve polis ilişkisi de hikayenin önemli bir parçası.

İki Mezar

İki Mezar

İki farklı kayıp vakası, tek bir karanlık geçmişte birleşir. Karakterler gerçeğe yaklaştıkça kendi sırlarıyla yüzleşir. Dizi duygusal gerilimi ön planda tutuyor. Finaliyle akılda kalıyor.

Zero Day

Zero Day

Bir siber saldırı sonrası dünya çapında başlayan kaos anlatılıyor. Teknolojiye olan güvenin ne kadar kırılgan olduğu gözler önüne seriliyor. Dizi temposunu iyi ayarlıyor. Günümüz korkularına oldukça yakın.

Leopar

Leopar

Güçlü bir ailenin içindeki iktidar mücadelesini izliyoruz. İhanet, sadakat ve sessiz anlaşmalar hikayenin merkezinde. Karakterler gri; kimse tamamen masum değil.

Bayan Playmen

Bayan Playmen

Parlak görünen bir hayatın arkasındaki kırılganlıkları anlatıyor. Baş karakterin toplumla ve kendisiyle olan çatışması dikkat çekici. Dizi duygusal ama ajitasyona kaçmıyor. İzlerken insan ister istemez empati kuruyor.

Gittiğimizi Kimse Görmedi

Gittiğimizi Kimse Görmedi

Bir gecede yaşanan olay, birçok hayatı geri dönülmez şekilde değiştirir. Hikaye parça parça aralanıyor. Sessizlikler konuşmalardan daha güçlü. Dizi sade ama etkili bir anlatıma sahip.

The Beast in Me

The Beast in Me

Küçük bir kasabada işlenen suç, insanın içindeki karanlığı ortaya çıkarır. Dizi suçtan çok psikolojiye odaklanıyor. Karakter çözümlemeleri başarılı.

Sırlarımız

Sırlarımız

Bir grup insanın ortak geçmişi, tek bir olayla açığa çıkmaya başlar. Her bölümde yeni bir detay ortaya çıkar. Güven duygusu sürekli sarsılıyor. Merak duygusu canlı tutulmuş.

Özlüyorum Seni

Özlüyorum Seni

Uzun bir ayrılığın ardından gelen hesaplaşma anlatılıyor. Aşk, pişmanlık ve geç kalan cümleler öne çıkıyor. Dizi duygusal ama gerçekçi kalmayı başarıyor. Sade anlatımıyla etkiliyor.

Cassandra

Cassandra

Bir kadının geçmişiyle yüzleşme süreci merkezde. Hafıza, suçluluk ve kimlik temaları öne çıkıyor. Dizi dramatik ama ölçülü ilerliyor. Oyuncu seçimleri çok başarılı, karakterler hikayeyi adeta bizlere yaşatıyor.

Kristal Guguk Kuşu

Kristal Guguk Kuşu

Görünüşte sıradan bir aile, beklenmedik bir olayla dağılmaya başlar. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkar. Psikolojik tarafı güçlü bir yapım. Huzursuzluk hissi hiç kaybolmuyor.

Adolescence

Adolescence

Gençlerin yaşadığı baskılar, yanlış kararlar ve sonuçları anlatılıyor. Aileler de hikayenin önemli bir parçası. Gerçek hayata çok yakın bir tonu var. Aynı zamanda dizi bu yıl tam tamına sekiz Emmy ödülü aldı.

Elif Sude Yenidoğan
