Bu Testteki Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Hatırlıyor musun?
Zaman ne çabuk geçmiş, değil mi? Beş yıl önce o ürün ne kadardı, hatırlıyor musun? Hazırlıklı ol, bazı fiyatlar seni şaşırtabilir!
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. 2 kilogram un şu an güncel fiyatı ₺48,50 'den başlıyor. Peki 5 sene önce ne kadardı?
3. 150 gram ceviz içi 109,00 TL peki, 2020 de ne kadardı?
4. 5 kilo şeker şu an ortalama ₺199,95 den satılıyor. Peki, 2020' de ne kadardı?
5. Bir kilo çay, günümüzde 232,50 TL aralığında. Peki 5 sene önce ortalama ne kadardı?
6. 6'lı maden suyu, bugünlerde ortalama 57,50 TL civarında. 5 sene önce ne kadardı?
7. 500 gram yoğurt 61,50 TL lira civarında. 5 sene önce ne kadardı sence?
8. 100 gr. Türk kahvesi, şu an 79,95 TL civarında. 5 sene önceki fiyatı ne olabilir?
