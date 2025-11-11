onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bu Testteki Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Hatırlıyor musun?

etiket Bu Testteki Ürünlerin 5 Yıl Önceki Fiyatlarını Doğru Hatırlıyor musun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.11.2025 - 17:01

Zaman ne çabuk geçmiş, değil mi? Beş yıl önce o ürün ne kadardı, hatırlıyor musun? Hazırlıklı ol, bazı fiyatlar seni şaşırtabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. 2 kilogram un şu an güncel fiyatı ₺48,50 'den başlıyor. Peki 5 sene önce ne kadardı?

3. 150 gram ceviz içi 109,00 TL peki, 2020 de ne kadardı?

4. 5 kilo şeker şu an ortalama ₺199,95 den satılıyor. Peki, 2020' de ne kadardı?

5. Bir kilo çay, günümüzde 232,50 TL aralığında. Peki 5 sene önce ortalama ne kadardı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 6'lı maden suyu, bugünlerde ortalama 57,50 TL civarında. 5 sene önce ne kadardı?

6. 6'lı maden suyu, bugünlerde ortalama 57,50 TL civarında. 5 sene önce ne kadardı?

7. 500 gram yoğurt 61,50 TL lira civarında. 5 sene önce ne kadardı sence?

8. 100 gr. Türk kahvesi, şu an 79,95 TL civarında. 5 sene önceki fiyatı ne olabilir?

8. 100 gr. Türk kahvesi, şu an 79,95 TL civarında. 5 sene önceki fiyatı ne olabilir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın