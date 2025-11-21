Bu Testte Buluyoruz: Dudakların Neden Kuruyor?

Senin için dudaklarını ısırmak ya da yalamak neredeyse bir refleks haline gelmiş gibi. Bu alışkanlık, anlık rahatlama verse de uzun vadede dudakları daha da kurutuyor. Cilt bariyeri zarar gördükçe dudaklar hassaslaşıyor ve çatlamalar artıyor. Belki farkında bile olmadan bunu stres anlarında yapıyorsun. Küçük bir alışkanlık değişimiyle bunu kırmak mümkün! Ellerinle ya da dilinle temas etmek yerine nemlendirici sürmeyi alışkanlık haline getir. Dudakların sana teşekkür edecek.