Bu Testte Buluyoruz: Dudakların Neden Kuruyor?
Dudakların ne yaparsan yap hep kuru hisli mi kalıyor? Merak etme, yalnız değilsin! Bu testle dudaklarının senden ne istediğini bulmana yardım edeceğiz. Belki de tek ihtiyacın biraz nem, belki de ufak bir rutin değişikliği.
Hazırsan, dudak kuruluk hissinin gizemini birlikte çözelim! 👇
1. İlk sorumuzla başladık bile! Hangi dudak ürünü senin favorin?
2. Peki, dudak kuruluğun seni günlük hayatında ne kadar rahatsız ediyor?
3. Dudaklarını sık sık yalama alışkanlığın var mı?
4. Dudaklarını yalama sebebin genelde nedir?
5. Günde ortalama ne kadar su içiyorsun?
6. En sık hangi mevsimde dudaklarını kuru hissediyorsun?
7. Dudak nemlendirici ya da balmı düzenli olarak kullanıyor musun?
8. Son olarak, dudak balmı seçerken neye dikkat edersin?
Çünkü su içmeyi unutanlar kulübü üyesisin!
Çünkü dudak balmını unutuyorsun!
Dudaklarını fazla kurcalıyorsun.
