onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Bu Testte Buluyoruz: Dudakların Neden Kuruyor?

etiket Bu Testte Buluyoruz: Dudakların Neden Kuruyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 16:31

Dudakların ne yaparsan yap hep kuru hisli mi kalıyor? Merak etme, yalnız değilsin! Bu testle dudaklarının senden ne istediğini bulmana yardım edeceğiz. Belki de tek ihtiyacın biraz nem, belki de ufak bir rutin değişikliği.

Hazırsan, dudak kuruluk hissinin gizemini birlikte çözelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Hangi dudak ürünü senin favorin?

2. Peki, dudak kuruluğun seni günlük hayatında ne kadar rahatsız ediyor?

3. Dudaklarını sık sık yalama alışkanlığın var mı?

4. Dudaklarını yalama sebebin genelde nedir?

5. Günde ortalama ne kadar su içiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En sık hangi mevsimde dudaklarını kuru hissediyorsun?

7. Dudak nemlendirici ya da balmı düzenli olarak kullanıyor musun?

8. Son olarak, dudak balmı seçerken neye dikkat edersin?

Çünkü su içmeyi unutanlar kulübü üyesisin!

Dudaklarını kuru hissetmenin en büyük nedeni yeterince su içmemek gibi görünüyor. Gün içinde yoğun tempoda suyu hep erteliyor olabilirsin. Vücudun susuz kalınca ilk tepkilerden biri dudaklarda oluyor. Sadece nemlendiriciyle geçici çözümler bulmak yerine, su tüketimini artırmak harikalar yaratır. Ayrıca kafeinli içecekleri biraz azaltmak da işe yarayabilir. Unutma, nem içeriden başlar!

Çünkü dudak balmını unutuyorsun!

Görünüşe göre dudak balmı kullanmayı pek alışkanlık haline getirmemişsin. Bu yüzden dudakların korumasız kalıyor ve her hava değişiminde hemen kuruyup çatlayabiliyor. Aslında dudaklarımız, vücudun en hassas bölgelerinden biri ve kendi kendine nem üretemiyor. Düzenli olarak balm sürmek, dudaklarına minik bir zırh giydirmek gibi. Özellikle soğuk havalarda bu adım büyük fark yaratacak.

Dudaklarını fazla kurcalıyorsun.

Senin için dudaklarını ısırmak ya da yalamak neredeyse bir refleks haline gelmiş gibi. Bu alışkanlık, anlık rahatlama verse de uzun vadede dudakları daha da kurutuyor. Cilt bariyeri zarar gördükçe dudaklar hassaslaşıyor ve çatlamalar artıyor. Belki farkında bile olmadan bunu stres anlarında yapıyorsun. Küçük bir alışkanlık değişimiyle bunu kırmak mümkün! Ellerinle ya da dilinle temas etmek yerine nemlendirici sürmeyi alışkanlık haline getir. Dudakların sana teşekkür edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın