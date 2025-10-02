onedio
Bu Testin Sonunda Sana Karaoke Playlist’i Hazırlıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.10.2025 - 22:04

Mikrofonunu ve arkadaşlarını hazırla, çünkü sana ve sevdiklerine bir karaoke çalma listesi hazırlıyoruz! İster yolda giderken, evde yemek yaparken, ister arkadaşlarınla beraber söyle... Hiç fark etmez!

Kendini bir müzik yıldızı olarak hayal et: İlk şarkını yazmak için masanın başına oturdun. İlham kaynağın ne olurdu?

Sahneye çıktın ve spot ışıkları üzerinde! Hangi yeteneğinle seyircileri büyüleyeceksin?

Müzik tarzını tarif etmek için sadece bir kelime kullanabilseydin, ne olurdu?

Klip çekeceksin, yönetmen sensin! Nasıl bir konsept hayal ederdin?

Eğer bir enstrüman olsaydın, hangisi olurdun?

Hayranlarınla buluştuğun bir etkinlik düzenliyorsun. Onlara en çok ne anlatmak istersin?

Öylesine yazdığın bir şarkının hit olduğunu ilk duyduğunda nasıl tepki verirdin?

Son sorudayız! Müziğinle insanlara ne hissettirmek istersin?

Karaoke listen hazır!

Listene ulaşmak için buraya tıkla!

