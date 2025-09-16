Bu Testi Yalnızca BIGBANG Hayranları Bitirebilecek!
BIGBANG'in tutkulu bir hayranı mısın? O zaman bilgini ölçmek için bu testi hemen çözmelisin! BIGBANG hakkındaki bilgi birikimini sorgulamak için bir test hazırladık ve ne kadar büyük bir hayran olduğunu öğrenmek istedik!
BIGBANG başlangıçta kaç üyeden oluşuyordu?
BIGBANG’in kariyerinde büyük çıkış yakaladığı şarkı hangisidir?
G-Dragon’un 2009’da yayımlanan ve çok ses getiren solo albümünün adı neydi?
BIGBANG üyelerinin çoğu şarkılarını kendilerinin yazıp ürettiği biliniyor. Bu üretim sürecinde başrolde kim var?
BIGBANG’in 2008’de çıkardığı ve “zamana meydan okuyan” olarak anılan şarkısı hangisidir?
2015’te çıkan ve Kore’de yılın en başarılı single’ı olan şarkı hangisiydi?
2012’de başlayan ve 4 kıtada gerçekleşen BIGBANG’in dünya turnesinin adı nedir?
Çin’de sadece 20 saatte 500 bin kopya satan ve rekor kıran BIGBANG albümü hangisiydi?
BIGBANG 2022’de uzun bir aradan sonra hangi şarkıyla geri döndü?
