Bu Taşlar 100 Yıl Öncesine Kadar Para Olarak Kullanılıyordu: Rai Taşları Nedir?

Bugün cebimizdeki paralar dijital hesaplara, kripto cüzdanlara sığarken; bir zamanlar bazı toplumlar, devasa taşlarla alışveriş yapıyordu. Evet, yanlış duymadınız! Mikronezya’nın küçük adalarından biri olan Yap Adası, tarihin belki de en ilginç para sistemine sahipti.

Bu adada insanlar, Rai taşları adı verilen dev taş diskleri para olarak kullanıyordu. Bazılarının boyu bir insan kadar, hatta küçük bir araba büyüklüğündeydi! Peki bu taşlar nasıl para oldu, değerleri nasıl belirlendi ve neden hâlâ ekonomi tarihinin en ilginç örneklerinden biri olarak konuşuluyor?