Bu Sene de Gururla Bekar Geziyoruz! Yalnız Olmanın 10 Güzel Yanı

Eee bunun sonucunda da insanın kendine güvenin artıyor tabii ki. Tek başına markete giden, sinemaya giden ya da her işini kendi yapan biri olarak her şeyi yapabileceğine inancın artıyor. Sonunda da her işi kendi başına yapabilen biri olmayı başarabiliyorsun. Ve artık herkese korkunç gelen yalnızlık düşüncesi senin için özgürlüğün adı oluyor.