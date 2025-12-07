Bu Sektörlerin Ekonomideki Payını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Ekonomide birçok sektör var. Her sektörün de ekonomi içinde payları farklı. Hizmet sektöründen inşaat sektörüne ekonomide payı olan sektörler arasından en çok pay hangisinde bulabilir misin?
1. Bu sektörlerden hangisinin payı daha fazla sence?
2. Bunlar içinde ihracat geliri fazla olanı bulabilecek misin?
3. Bu sektörler arasında hangisi sence?
4. Hangisinin katma değer payı daha fazladır dersin?
5. Türkiye'nin cari açığını kapatırken en önemli rolü üstlenen sektör hangisidir?
6. Bu sektörlerden en az paya sahip olan hangisi sence?
7. İstihdamın en fazla olduğu sektör hangisi?
8. Son yıllarda hangi sektörün payı azalıyor?
9. Bu sektörlere bak bakalım, hangisinin daha yüksek payı var?
10. Ekonomiye katkısı daha yüksek olan hangisi bunlardan?
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
