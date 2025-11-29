onedio
Bu Şarkılarla Yokuşu Çıkmaya Hazır Olun!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 13:01

Yokuşlar hayatın her anında karşımıza çıkar; bazen dışarıda, bazen içimizde. Ama ne olursa olsun, bir şarkı her zaman yardımcı olur! Bugün sizlere, zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak şarkılarla dolu bir liste hazırladım. Hazır olun, çünkü bu parçalara kulak verince, yokuşu tırmanmak bir anda daha kolay hale gelecek.

1. MUNA – Loudspeaker

2. BØRNS – Electric Love

3. The Japanese House – Saw You In A Dream

4. SYML – Where’s My Love

5. Banks – Gimme

6. Sharon Van Etten – Seventeen

7. Vampire Weekend – Harmony Hall

8. Bat For Lashes – Daniel

9. HONNE – Day 1

10. Alvvays – Dreams Tonite

11. Of Monsters and Men – Little Talks

12. The Prodigy – Firestarter

13. Arctic Monkeys – R U Mine?

