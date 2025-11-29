Bu Şarkılarla Yokuşu Çıkmaya Hazır Olun!
Yokuşlar hayatın her anında karşımıza çıkar; bazen dışarıda, bazen içimizde. Ama ne olursa olsun, bir şarkı her zaman yardımcı olur! Bugün sizlere, zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak şarkılarla dolu bir liste hazırladım. Hazır olun, çünkü bu parçalara kulak verince, yokuşu tırmanmak bir anda daha kolay hale gelecek.
1. MUNA – Loudspeaker
2. BØRNS – Electric Love
3. The Japanese House – Saw You In A Dream
4. SYML – Where’s My Love
5. Banks – Gimme
6. Sharon Van Etten – Seventeen
7. Vampire Weekend – Harmony Hall
8. Bat For Lashes – Daniel
9. HONNE – Day 1
10. Alvvays – Dreams Tonite
11. Of Monsters and Men – Little Talks
12. The Prodigy – Firestarter
13. Arctic Monkeys – R U Mine?
