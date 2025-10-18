Bu Şarkılar Olmadan Okyanus Videoları Korkunç Olmuyor!
Sosyal medyada gezinirken gece vakti kaybolmuş gibi hissettiren o okyanus videolarını biliyorsun, değil mi? Bir anda karşısına çıkıyor ve gözünü ekrandan alamıyorsun. İşte o anı korkunç hale getiren şey sadece görüntü değil, arkada çalan şarkı. 🎶 🌊
Bazen birkaç nota, bazen garip bir vokal ya da bas sesleri, kalbine buz gibi bir ürperti bırakıyor. Biz de tam o korku videolarından fırlamış gibi tüyler ürperten şarkıları senin için derledik. Hazırsan kulaklığı tak ve o dipsiz korkuya birlikte dalalım!
1. The Wellermen- Hoist The Colours
2. Tiny Tim - Tip Toe Thru' The Tulips With Me
3. Michael Kills Judith - John Carpenter
4. They're Coming To Take Me Away - Ha Ha! - Sloppy Jane
5. The Lennon Sisters - Tonight You Belong To Me
6. THE SOUND OF YOUR FEAR | MIDI BLOSSO
7. What The Fuck Am I Doing On This Battlefield - Matt Elliott
8. Porter Robinson - Goodbye To A World
9. Where the Watermelons Rot - Madelynne Whitt
10. Dark Obsessions - Magnum Opus
11. 13 Angels Standing Guard 'Round the Side of Your Bed
12. Flanagan and Allen - Run Rabbit Run
13. Dead Can Dance – The Host of Seraphim
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
