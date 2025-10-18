onedio
Bu Şarkılar Olmadan Okyanus Videoları Korkunç Olmuyor!

Ceren Özer
18.10.2025 - 16:35

Sosyal medyada gezinirken gece vakti kaybolmuş gibi hissettiren o okyanus videolarını biliyorsun, değil mi? Bir anda karşısına çıkıyor ve gözünü ekrandan alamıyorsun. İşte o anı korkunç hale getiren şey sadece görüntü değil, arkada çalan şarkı. 🎶 🌊

Bazen birkaç nota, bazen garip bir vokal ya da bas sesleri, kalbine buz gibi bir ürperti bırakıyor. Biz de tam o korku videolarından fırlamış gibi tüyler ürperten şarkıları senin için derledik. Hazırsan kulaklığı tak ve o dipsiz korkuya birlikte dalalım!

1. The Wellermen- Hoist The Colours

2. Tiny Tim - Tip Toe Thru' The Tulips With Me

3. Michael Kills Judith - John Carpenter

4. They're Coming To Take Me Away - Ha Ha! - Sloppy Jane

5. The Lennon Sisters - Tonight You Belong To Me

6. THE SOUND OF YOUR FEAR | MIDI BLOSSO

7. What The Fuck Am I Doing On This Battlefield - Matt Elliott

8. Porter Robinson - Goodbye To A World

9. Where the Watermelons Rot - Madelynne Whitt

10. Dark Obsessions - Magnum Opus

11. 13 Angels Standing Guard 'Round the Side of Your Bed

12. Flanagan and Allen - Run Rabbit Run

13. Dead Can Dance – The Host of Seraphim

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
