Bu Şarkıcıların Yaşını Tahmin Edebilir misin?
Her gün bir yerlerde sesini duyduğumuz şarkıcıların kaç yaşında olduğunu bilmeye çalışacağız. Eğer şarkıcıların gerçek hayranı isen yaşlarını bilebilirsin!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Zeynep Bastık
4. Mabel Matiz
5. Teoman
6. Kalben
7. Billie Eilish
8. Sezen Aksu
9. Dua Lipa
10. Olivia Rodrigo
