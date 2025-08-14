onedio
Bu Şarkıcıların Yaşını Tahmin Edebilir misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.08.2025 - 23:43

Her gün bir yerlerde sesini duyduğumuz şarkıcıların kaç yaşında olduğunu bilmeye çalışacağız. Eğer şarkıcıların gerçek hayranı isen yaşlarını bilebilirsin!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Zeynep Bastık

4. Mabel Matiz

5. Teoman

6. Kalben

7. Billie Eilish

8. Sezen Aksu

9. Dua Lipa

10. Olivia Rodrigo

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
