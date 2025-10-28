onedio
Bu Nasıl Puanlama? Çin'de Bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sınavı Sosyal Medyada Viral Oldu

Bu Nasıl Puanlama? Çin'de Bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Sınavı Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2025 - 09:37

Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giriş için üniversite sınavı dışında bir de yetenek sınavlarına girmek gerekiyor bildiğiniz üzere. Pek çok aşamadan oluşan bu yetenek sınavları yoğun bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Her yıl binlerce aday, hayallerini gerçekleştirmek için okulların farklı tarihlerde düzenlediği bu sınavlara katılıyor. Ancak sınırlı kontenjanlar ve yüksek talep nedeniyle, bu süreç oldukça zorlu ve stresli geçiyor. 

Çin'de yapılan bir yetenek sınavı sosyal medyada viral oldu. Gelen çizimler ve hocanın yaptığı puanlama kafa karıştırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yetenek sınavlarında puanlama nasıl oluyor?

Yetenek sınavlarında puanlama nasıl oluyor?

Elbette yeteneği değerlendirmek ve puanlamak pek kolay değil. Fakat her bölüm için belli kriterler ve sınırlar var. Puanlama ve eleme bu çerçeveler içinde gerçekleşiyor. Yeteneği değerlendiren kişinin kendi görüşü de işin içine giriyor elbette. Bu nedenle, adayların sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmaları ve yeteneklerini en iyi şekilde sergilemeleri gerekiyor.

