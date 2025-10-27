Korku Filmi Sahnesi Gibi: Kayseri'de Bir Cin Çıkarma Seansı Sosyal Medyada Viral Oldu

Günümüzde hala 'cinci hocalar' var. Kendilerince cin çıkartma seansları düzenliyor, bu işten de ciddi paralar kazanıyorlar. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de bu tür olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Kendilerinin bu tarz seanslarla insanları kurtardıklarını iddia eden şahısların akılalmaz dolandırıcılıklara ve sahtekarlıklara imza attığını görüyoruz.

Sosyal medyada, Kayseri'de gerçekleştirilen bir 'cin çıkarma' senasının görüntüleri viral oldu. Bir adamın, sözde cin musallar olmuş kadını kurtarmaya çalıştığı anlar, korku filmi sahnelerini aratmadı.