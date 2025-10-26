Teknoloji ile Başka Bir Seviyeye Gelmiş: ABD'de Cadılar Bayramı İçin Yapılan Süslemeler Gündem Oldu

ABD'de Cadılar Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor bildiğiniz üzere. 31 Ekim gecesi kutlanan bu günü her yaştan insan heyecanla bekliyor. Kostümler hazırlanıyor, evler süsleniyor, korku temalı partiler hazırlanıyor. Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen bu bayramın popülerliği son yıllarda daha da arttı. Ülkemizde de Halloween temalı partiler düzenleniyor.

Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken yanı evlerin kapılarına yapılan süslemeler oluyor. Teknoloji ile de birleşinde süslemelerin korkutuculuğu bambaşka bir seviyeye geçiyor.