Teknoloji ile Başka Bir Seviyeye Gelmiş: ABD'de Cadılar Bayramı İçin Yapılan Süslemeler Gündem Oldu

Teknoloji ile Başka Bir Seviyeye Gelmiş: ABD'de Cadılar Bayramı İçin Yapılan Süslemeler Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.10.2025 - 10:30

ABD'de Cadılar Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor bildiğiniz üzere. 31 Ekim gecesi kutlanan bu günü her yaştan insan heyecanla bekliyor. Kostümler hazırlanıyor, evler süsleniyor, korku temalı partiler hazırlanıyor. Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen bu bayramın popülerliği son yıllarda daha da arttı. Ülkemizde de Halloween temalı partiler düzenleniyor. 

Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken yanı evlerin kapılarına yapılan süslemeler oluyor. Teknoloji ile de birleşinde süslemelerin korkutuculuğu bambaşka bir seviyeye geçiyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

Halloween'in kökeni eski Keltlerin “Samhain” adlı festivaline dayanıyor.

Halloween'in kökeni eski Keltlerin “Samhain” adlı festivaline dayanıyor.

Cadılar Bayramı Amerikan kültürü ile özdeşleşse de aslında Keltlerin yazın bitip kışın başlamayla, yaza veda ettikleri gün. Aynı zamanda bugün Meksika'da kutlanan Ölüler Günü'nde olduğu gibi, o günde ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanılırmış. Ölüler Günü de Cadılar Bayramı'ndan bir gün sonra kutlanıyor bildiğiniz üzere. Bu gelenek İrlandalılar tarafından 19. yüzyılda Amerika'ya taşınmış. Günümüzde ise Amerika'da popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi.

