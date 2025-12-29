onedio
Bedelli Askerlik 2026: Bedelli Askerlik Ücretine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Dilara Şimşek
29.12.2025 - 10:42

Yeni yılın gelmesiyle birlikte merak edilen başlıklardan biri de ‘bedelli askerlik ücretleri’. Bedelli askerlik ücreti 2026 yılında artacak. Enflasyon verileri ve memur zammıyla belli olacak bedelli askerlik ücretleri için bir tek Aralık ayı verileri kaldı. Peki son verilere göre bedelli askerlik ücretlerine ne kadar zam yapılacak? Bedelli askerlik 2026’da ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapılacak?

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca vatandaş 2026 ücretlerini araştırıyor. Bedelli askerlik ücretlerine 2026'da zam gelecek. Enflasyon verileriyle belli olacak. 6 aylık verilerin belli olması beklenirken geriye bir tek Aralık ayı enflasyon verileri kaldı. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0.87 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için beş aylık verilerle kesinleşesin zam oranı yüzde 17.56 oldu. Bedelli askerlik de bu oranla artırılacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Beş aylık enflasyon verileri hesaplandığın bedelli askerlik için ücret 330 bin 181 TL olarak ortaya çıkıyor. Ancak kesin ve net ücret Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. 

Aralık ayı enflasyon verisi ise 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Böylece 2026 yılı bedelli askerlik ücretine yapılacak zam ve bedelli askerlik ücreti net olarak belli olacak.

