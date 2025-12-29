Bedelli Askerlik 2026: Bedelli Askerlik Ücretine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Beş aylık enflasyon verileri hesaplandığın bedelli askerlik için ücret 330 bin 181 TL olarak ortaya çıkıyor. Ancak kesin ve net ücret Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Aralık ayı enflasyon verisi ise 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Böylece 2026 yılı bedelli askerlik ücretine yapılacak zam ve bedelli askerlik ücreti net olarak belli olacak.