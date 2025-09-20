Senin müzik zevkin biraz da olsa geçmişe dayanıyor. Yeni çıkan her şeye atlamak yerine, iyi olanı seçmek senin tarzın. Caz, klasik, alternatif rock… bu türleri dinlerken çevrendeki insanlar bazen sıkıcı bulabiliyor ama senin için öyle değil. Plakları, eski konser kayıtlarını açtığında kendini farklı bir dünyaya taşımış gibi hissetmiyorsun, sadece keyif alıyorsun. Hayatında aceleye gerek yok; sen her şeyi kendi hızında yapmak istiyorsun ve bu yaklaşımın seni başkalarından ayırıyor. İnsanlar bazen seni “çok seçici” sanıyor ama sen sadece değer verdiğini önemsiyorsun.